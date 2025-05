Eduardo Salhuana no descarta otorgarle permiso a Dina Boluarte para viajar al Vaticano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Además, Salhuana señaló que la próxima semana se dará cuenta de las mociones de censura contra Gustavo Adrianzén | Fuente: Congreso

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, no descartó la posibilidad de otorgarle permiso a la mandataria Dina Boluarte para que viaje al Vaticano a saludar al nuevo papa León XIV, quien -consideró- pone a nuestro país en la escena internacional, debido a su nacionalidad peruana y a su pasado como obispo de Chiclayo.

"Sobre la posibilidad de un viaje, bueno, la presidenta tendrá que expresarlo al Congreso, si así lo decide. Y las bancadas, estoy seguro, evaluarán de manera objetiva. Pero obviamente nosotros miramos con simpatía esa posibilidad porque posiciona al Perú en el escenario internacional", dijo el titular del Parlamento.

Además, Salhuana señaló que la próxima semana se dará cuenta de las mociones de censura contra Gustavo Adrianzén | Fuente: RPP

Ejecutivo promulgó ley de extinción de dominio

En otro momento, el presidente del Congreso se refirió a la promulgación de la ley que modifica la extinción de dominio, la cual fue publicada esta mañana con los cambios, pese a que el Ministerio de Justicia había pedido su reconsideración.

"Sobre extinción de dominio, creo que es un tema bastante controvertido. Yo he señalado aquí que no estamos de acuerdo en algunos términos de la ley, tal como ha sido acordada. He señalado también que en nombre de la extinción de dominio se ha cometido una serie de abusos, como el caso de empresas de transportes que se le ha embargado toda su flota de omnibuses", aseveró.

"En todo caso, creo que se deberá presentar un proyecto de ley que corrija y tengamos una ley de extinción de dominio equilibrada, que persiga el delito y no genere los abusos que estamos comentando", añadió.

Finalmente, señaló que la próxima semana se dará cuenta de las mociones de censura contra el jefe del gabinete, Gustavo Adrianzén, y fijó una postura en contra respecto de que ahora se vea el tema de la remuneración del cargo de presidente de la República como un tema prioritario.