Alianza para el Progreso evaluará su posición de cara al voto sobre la 'Ley Mordaza', indicó Eduardo Salhuana

No obstante, el congresista de Alianza para el Progreso , Eduardo Salhuana , precisó que la denominada ' Ley Mordaza' no propone pena efectiva contra los responsables de calumnia o difamación.

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, se refirió a la ley que agrava las penas por los delitos contra el honor o de difamación, conocida como 'Ley Mordaza', y mencionó que el espíritu de la norma no pretende amenazar el trabajo periodístico, ya que el aumento de las penas no supera los cuatro años; por tanto, no habría condenas efectivas, sino suspendidas.

"APP votó a favor en la Comisión de Justicia y también votó a favor en el Pleno. Es un tema que ha generado un nivel de controversia, en mi concepto, desproporcionado, porque la norma trata los tipos penales de calumnia y difamación: en uno, se incrementa la penalidad unos meses y en el caso de difamación, se pasa de 3 a 4 años cuando se trata de difamación agravada por medios de comunicación. Si hablamos de cuatro años, no estamos hablando de pena efectiva", dijo en Ampliación de Noticias.

No obstante, señaló que habría que ser prudente y escuchar la voluntad popular antes de tomar una última decisión, motivo por el cual conversará previamente con sus correligionarios.

"En general, hay que ser prudente cuando uno legisla y saber escuchar a la opinión pública. En el caso de APP vamos a hacer eso. Hemos coordinado telefónicamente con algunos colegas. Vamos a conversar y tomaremos una decisión. Quizá postergar la votación, discutirlo con las otras bancadas y decidir correctamente", agregó.

Congreso aprobó designar a su procurador sin concurso público

Luego de que el Pleno del Congreso aprobara con con 64 votos a favor, 41 en contra y 5 abstenciones los proyectos de ley 3270 y 3651 para que sea el propio Parlamento el encargado de elegir a su procurador; Salhuana Cavides precisó que no se tratará de una selección a voluntad de la Mesa Directiva, sino que pasará por concurso.

"Hemos tenido una posición favorable en la Comisión de Constitución y también en el pleno del Congreso (...). En este caso concreto, lo que se ha señalado es que los procuradores del Congreso y demás organismos autónomos serán elegidos por cada entidad, pero previo concurso público. No va a ser una designación por la voluntad de la Mesa Directiva del Congreso", finalizó.