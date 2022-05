Eduardo Salhuana, congresista de la República. | Fuente: Andina

Esta mañana, en declaraciones a RPP Noticias, el parlamentario y vocero de APP, Eduardo Salhuana, fue consultado sobre la posibilidad de realizar una Asamblea Constituyente en el país. Al respecto, el congresista señaló que se observa una gran improvisación por parte del gobierno.

“Todo esto forma parte de una estrategia para distraer al país y de un gabinete que ya se encuentra agotado. (…) No solamente es el tema de los proyectos de ley de asamblea constitucional, de nuevas elecciones, sino que forma parte también los consejos de ministros descentralizados, los paros regionales coorganizados por Perú Libre y auspiciados en muchos casos por los presidentes y gobernadores de partidos de gobierno, en donde la agenda es, además de algunos temas agrarios, se pide la Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso. En todo este paquete se observa una enorme improvisación, una fila de discursos que al final no se llega a cosas concretas”, señaló.

“Nosotros hemos presentado ya como Alianza Para El Progreso un proyecto de ley de reforma constitucional que reinstaura la bicameralidad, tiene como ocho artículos. Ya hay otros proyectos en este sentido, no solamente es que se vayan todos, está bien hay que hacer un cambio hay que entender que quizás la situación política requiere una salida de esa naturaleza, vamos a debatirlo con racionalidad, con prudencia y que sean salidas permanentes”, señaló.





Por otro lado, el parlamentario se refirió a las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López.

“Las declaraciones de la señora López ratifican de que palacio y su entorno del presidente están sucediendo o han sucedido situaciones que lindan con. Lo delictivo y eso nos reafirma en la posición de que la Fiscalía de la Nación debería no solo investigar al entorno presidencial sino al propio presidente y esperamos que el fiscal de la NAción que reemplace a Zoraida Avalos cambie esa posición del Ministerio Público y no espere hasta el 2026 para investigar al mandatario”, dijo y agregó que hasta la fecha no es posible ubicar a Bruno Pacheco.

“El congreso tendrá además a través de las comisiones de defensa, de una interpelación, exigir al ministro del Interior que cumpla con sus funciones, con sus labores, han pasado más de 30 días y no hay posibilidad de ubicarlo pese a estas imputaciones bastante graves que el país necesita tener las aclaraciones pertinentes. La ciudadanía está cansada de presidentes involucrados en corrupción y más aun con un presidente que promete un cambio, cosas distintas, un maestro rural que lamentablemente se ve involucrado”, dijo.

NUESTROS PODCAST

OMS alerta sobre casos de hepatitis infantil de causa desconocida - Espacio Vital

Todavía no está claro si ha habido un aumento en los casos de hepatitis o un aumento en la conciencia de los casos de hepatitis que ocurren al ritmo esperado pero no se detectan. El doctor Elmer Huerta nos da más información sobre la última alerta de la Organización mundial de la salud (OMS).