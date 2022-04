Ricardo Márquez, presidente de la SNI, en RPP | Fuente: RPP

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, señaló hoy, a RPP, que un promedio de 200 gremios de empresarios, de las 25 regiones del país, se han unido rechazando el reciente proyecto del Ejecutivo para convocar a un referéndum acerca de una Asamblea Constituyente.

“Nosotros ya nos conocemos y siempre hemos trabajado con el interior. El tema es que cuando vimos que ya se venía la Constituyente, todos estamos en contra de eso. Porque es como entrar a un hueco negro que tú no sabes lo que va a pasar”, dijo en Enfoque de los Sábados.

Asimismo, resaltó que la actual Constitución “nos ha hecho crecer” y que ha permitido la reducción de la pobreza “a pesar de lo que estamos pasando”.

“Nosotros los empresarios, vimos que instaurar una constituyente en el Perú, lo único que va a hacer es parar las inversiones como ya lo está haciendo. Y la prueba más notable es que está subiendo el tipo de cambio, el dólar”, sostuvo.

Sospecha del proyecto del Gobierno

En ese sentido, Márquez resaltó que, en recientes conversaciones con el presidente de la República, Pedro Castillo, éste se comprometió a no impulsar una Asamblea Constituyente ya que “no lo consideró importante”. Por ello, refiere que “se sorprendió” de la iniciativa presentada por el Ejecutivo.

“Nosotros no somos inocentes. Hay un juego entre lo que se dice y lo que se hace […] Hay un juego de lanzar globos para que una noticia pare a la otra noticia. Aquí ya nadie habla de Karelim […] Ellos sabían lo que venía y qué han dicho: lo único que puede parar esto, en términos de importancia a la población, es la Asamblea Constituyente”, explicó.

En esa línea, el presidente de la SNI consideró también que el actual clima de conflictos mineros serían parte de “posicionar en el ideario” de la población la idea de la Asamblea Constituyente como “solución” a los problemas del país.

“Qué vemos nosotros en los conflictos. Hay gente que está haciéndolos […] Yo creo que sí hay personas interesadas en crear el caos. Con interés de que este país pueda cambiar en el ideario de la gente, que tiene que haber una solución rápida. Y ahí viene lo de una Constituyente”, señaló.

Márquez consideró que hay problemas “más importantes” que el Ejecutivo debería atender antes de impulsar la Asamblea Constituyente.

“[Para] el 7 u 8% de la población no es su prioridad. Yo me he sorprendido [cuando] el 8 y 10% dice que el problema del país es la informalidad, que es lo más importante que solucionar […] porque no podemos seguir con esta 77% de informalidad. Pero ahora ha caído más el tema de la Constituyente”

Propuesta de soluciones



Ricardo Márquez sostuvo que la salida a la actual crisis política y económica “tiene que hacerla” el Ejecutivo.

“Nosotros vemos, lamentablemente, que siguen entrando personas que no están capacitadas a las instituciones […] Entonces, qué decimos: señor, ponga usted a gente capaz. A veces digo, porque no vienen a la UNI, acá hay ingenieros que tienen doctorados. Ese concepto de que si eres de un Partido ya te ganaste un puesto en el Estado, eso no puede seguir”, refirió.

Además, criticó que, desde el Gobierno, según su opinión, no se haya presentado “ningún proyecto productivo” que impulse la economía nacional.

“Eso yo lo entiendo porque las personas que han entrado no saben, pues. Ayer hemos estado como institución con la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso y le hemos entregado proyectos […] Y ahora, vamos a seguir trabajando con el Congreso porque necesitan proyectos productivos. Lo que se necesita es crear un ambiente en el que no se esté amenazando al empresariado”, sostuvo.