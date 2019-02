A pedido del congresista Carlos Tubino, se acordó que en una semana la comisión de constitución realice una evaluación del caso del congresista Donayre. | Fuente: Congreso

La sesión de Comisión de Inmunidad Parlamentaria, en que se evaluaba el caso del congresista Edwin Donayre, fue suspendida luego que fuera presentada una cuestión previa por parte del congresista y vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino.

Fuerza Popular pidió que sea la comisión de constitución, liderada por la parlamentaria Rosa Bartra, la que realice una evaluación del caso, por lo que tardaría una semana más la misma. El pedido fue aprobado por mayoría.

A su salida, Carlos Tubino dijo que la decisión tomada por la comisión será de carácter consultiva. Pese a la crítica debido al tempo que se tardó para dar una apreciación, defendió la labor de la comisión de constitución quienes se encargan de ver los vacíos.

"Cuando encontramos en el reglamento un vacío, quien debe de evaluar es la comisión de constitución y reglamento del Congreso, y el reglamento no es así. Acostumbrémonos, vivimos en un país en democracia en que debemos respetar las leyes, si no nos gusta, mala suerte", dijo.

Respecto al hecho de mantener al congresista Donayre, pese a que se encuentra sentenciado e primera instancia por apropiación ilícita de combustible del Ejército en el 2006, Tubino dijo que este es un tema de fondo que no ven. "Nosotros no vemos el fondo de los temas, acá en esta comisión vemos otras cosas, no juzgamos el fondo", refirió.

Finalmente dijo que este hecho no perjudica la imagen del Congreso, pues "lo que se hace es respectar la constitución y las leyes". "Si creen que se perjudican por respetar la constitución y las leyes en un país democrático, es su opinión, no la mía", sentenció.