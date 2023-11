Congresista Edwin Martínez: "Nunca he conversado con algún asesor de la Fiscalía de la Nación"

Congreso Edwin Martínez asegura que nunca ha conversado con algún asesor de la fiscal de la Nación

El congresista Edwin Martínez afirmó que no conoce a ningún asesor y que no ha recibido ningún apoyo por parte de la Fiscalía como la investigación que se le sigue por lavado de activos y por la que se pide 11 años de prisión.

Martínez consideró que Patricia Benavides debe dar un paso al costado por voluntad propia mientras duren las investigaciones.

"Yo he tenido conocimiento de esos chats en los cuales pareciera que se pregunta si conversarían con tres congresistas. De entre ellos Edwin Martínez. Yo nunca he conversado con algún asesor de la Fiscalía de la Nación. Es más, no conozco a ninguno de ellos y no tendría por qué sentirme aludido por algo que ha sido mencionado de forma deliberada o errada, pero conmigo nadie ha conversado", expresó a RPP.

Este lunes se revelaron unos chats del asesor de la Fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, donde mencionan al legislador junto a otros parlamentarios en supuestas coordinaciones para la votación en casos específicos como la designación del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

El congresista también señaló que no le genera preocupaciones la designación de Andrea Livia Sarayasi Tejada como la nueva jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa, quien además fue trabajadora de su gestión en el distrito de Mariano Melgar y que es personal de confianza del actual Defensor del Pueblo.

Exigen renuncia de Patricia Benavides

Los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos solicitaron este lunes la renuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, luego de que se le involucrara en una investigación por parte del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder.

Este pedido fue realizado durante un comunicado, en el cual los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Villena señalaron que, de acuerdo con la denuncia contra Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal de la Nación, ella habría incurrido en hechos graves que deben ser sometidos a investigación penal.

Ambos fiscales indicaron que estos hechos no se condicen con un desempeño debido de su cargo como titular del Ministerio Público. Asimismo, precisaron que su renuncia es necesaria para que la investigación no se vea afectada.