A mi hija le recomiendo que “beba lo necesario”: Martínez dice que no trató de minimizar denuncia contra Jerí por presunta violación

El congresista no agrupado Edwin Martínez afronta un proceso en la Comisión de Ética a raíz de sus declaraciones sobre la denuncia contra su colega de Somos Perú, José Jerí, por presunta violación sexual en una vivienda de Canta, el pasado 30 de diciembre.

A inicios de enero, el legislador dijo, en el programa ‘Las Cosas como Son’, que Jerí y otra persona más, identificada Marco Antonio Cardoza Hurtado, debieron “controlar a la muchacha para que no beba tanto” y no sucedan “este tipo de situaciones”.

“Y la señorita también ha debido controlarse un poco, porque en borrachera pierden la ecuanimidad y empiezan a resaltar esas cosas feas que, a veces, tienen las personas escondidas dentro, y pueden suceder actos como este, que son una supuesta violación”, mencionó aquella vez sobre la denunciante, de 31 años.

A más de dos meses, Martínez Talavera reiteró que no tuvo intenciones de culpabilizar a la víctima ni de minimizar la denuncia, sino que trató de “prevenir” a los jóvenes a que “lleguen a una vida un poco más ordenada”.

El legislador alegó que se debe aplicar “todo el peso de la ley” en contra de su colega, si es que las investigaciones determinan su culpabilidad.

“Es advertir simplemente, es no entregarse al pecado, en propias palabras. El violador es violador y no tiene perdón de nada ni de nadie. Y esa persona, si es que ha cometido ese delito, no se sabe si ha sido Jerí o el otro fulano que estuvo ahí, tienen que recibir todo el peso de la ley, porque no se puede consentir un acto tan aberrante como es la violación para una dama”, respondió esta mañana en Ampliación de Noticias.

El congresista también dijo que tiene una hija, a la cual le recomienda siempre beber “lo necesario” cuando acuda a una fiesta.

“Yo tengo una hijita mujer [que] adoro y jamás permitiría que ningún sinvergüenza le haga daño. Pero también yo a mi hijita le recomiendo: ‘Cuando salgas a la calle a una reunión, bebe lo necesario’. O sea, no puedes descontrolarte”, alegó.

“Tenemos que prevenir a nuestros jóvenes a que lleguen a una vida un poco más ordenada, a que no pierdan ese encanto de salir a una distracción, pero una distracción sana”, añadió.

Martínez responde por su voto en contra de la censura de Juan José Santiváñez

En otro momento, Edwin Martínez dijo que voto en contra de la censura de Juan José Santiváñez porque, a su criterio, un ministro debe estar en el cargo “por un tiempo adecuado” para hacer frente a la lucha contra la delincuencia.

“La población no ve el fruto de un trabajo porque, lamentablemente, esto no es de la noche a la mañana. Se tiene que conseguir todo este trabajo que están realizando juntamente con las autoridades locales, de gobiernos locales, de gobiernos regionales, y también con la participación de las juntas vecinales”, precisó.

Consultado por el nuevo ministro del Interior, Julio Diaz, el congresista destacó su designación y consideró que “tiene un criterio muy claro en la lucha contra la delincuencia”.

“Esperemos que le vaya bien y, sobre todo, que no le fallen, que no le falle la Policía, que no le fallen las autoridades o gobiernos locales y que no le fallen los órganos de justicia tampoco”, comentó.