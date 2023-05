Edwin Martínez votó por Josué Gutiérrez porque trabajadora de su despacho le dijo que era "su paisano"

Martínez aseguró que votará a favor de la denuncia constitucional contra ´Los Niños´. | Fuente: RPP

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, contó los pormenores de su decisión para votar por Josué Gutiérrez, exabogado de Vladimir Cerrón, como nuevo Defensor del Pueblo. Al respecto, el parlamentario mencionó que se trató de una elección que se hizo en cinco segundos, pues una trabajadora de su despacho le indicó que Gutiérrez era "paisano" suyo, lo cual le pareció "bonito" y "romántico".

"Previo al tema de la votación, yo había conversado con Gutiérrez unos 20 días antes. Él constantemente quería trabajar conmigo y ha trabajado muy bien su tema de Defensoría del Pueblo. Él ha querido ser Defensor del Pueblo. Esos cinco segundos me hicieron recordar los momentos en los que iba a conversar conmigo y yo le decía que no podía conversar con él porque mi candidato era Rioja. Pero él me dijo que si no ganaba mi candidato, ¿por qué no podía darle esa oportunidad?", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"En esos cinco segundos se me mezcló las conversaciones con Gutiérrez y un mensaje recibido de una amiga de Gutiérrez, que trabaja en mi despacho, me dice: ´Parece que va a ganar mi paisano´. El tema paisano suena bonito, medio romántico. Y dije que por qué no darle una oportunidad", agregó.

Pese a lo circunstancial de su decisión, Martínez aseguró que se hará cargo de ella y espera que Gutiérrez no defraude al país al asumir el cargo, pues aceptó que no era necesariamente la mejor opción.

"(He amanecido) con algo de tranquilidad. Siempre he dicho que uno es prisionero de su propia consciencia. Yo me siento libre. He asumido una votación en cinco segundos, pero soy responsable de ella. Soy un hombre de oportunidades y voy a estar al pendiente del trabajo del nuevo Defensor del Pueblo. Espero que no defraude al país", enfatizó.

"Creo que el país no necesita mucho tecnócrata de laboratorio. Necesita hombres de campo. No es que era lo mejor, era lo que había", añadió.

A favor de la denuncia constitucional contra ´Los Niños´

Por otro lado, Martínez se mostró dispuesto a votar a favor de la denuncia en contra de los parlamentarios sindicados como ´Los Niños´ que se verá en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

"No voy a blindar actos que ya tengan ciertos temas jurídicos y legales que impliquen a un ciudadano o a un congresista. Definitivamente votaré a favor de la denuncia", aseveró.

Además, con respecto a la denominada ´Ley mordaza´, el legislador de Acción Popular indicó que se trata de una iniciativa que pretende silencia el ejercicio periodístico.

"La prensa tiene la libertad para ejercer su profesión, pero sin perder el espíritu de lo que es informar y primordialmente tiene que ser con ética. Hay muchos jóvenes que lamentablemente hacen ciertos reportajes medio tendenciosos y yo he sentido ese golpe de la prensa. Pero, a pesar de ello, tiene que haber libertad de prensa y voy a votar en contra de esa ley, que no deberían llamarla mordaza, porque es un tema muy feo. Quizá sea una ley que pretende silenciar a la prensa", finalizó.