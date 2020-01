Expresidente emitió su voto en colegio de San Isidro | Fuente: Fuente: TVPerú

En medio de un fuerte resguardo policial ingresó esta mañana el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al Instituto Educativo El Olivar, en San Isidro, su local de votación para estas elecciones congresales complementarias. El exmandatario se mostró con buen ánimo e incluso saludó a algunos presentes.

Cabe recordar que el expresidente cumple actualmente un arresto domiciliario por el caso Odebrecht. Sin embargo, un día antes el juez Jorge Chávez Tamariz autorizó el permiso que le solicitó para salir de su domicilio y acudir a votar. Este permiso, no obstante, no permitió que el ex jefe de Estado declare a la prensa.

PPK emitió su voto de manera electrónica en pocos minutos. El expresidente ingresó de manera directa a su aula de votación acompañado de alrededor de 10 efectivos policiales, quienes lo esperaron afuera. Tras realizar su voto, el exmandatario saludó a los demás electores y luego se retiró a su domicilio.



Cerca de 25 millones de peruanos votan este domingo

Los peruanos están convocados este domingo en unas elecciones extraordinarias para zanjar su crisis política con la renovación del Congreso, disuelto hace cuatro meses por el presidente Martín Vizcarra.



En total 24 millones 799,384 de ciudadanos, de los cuales 23 millones 825,154 se encuentran en territorio nacional y 974,230 residen en el extranjero, elegirán a 130 congresistas que completarán el periodo legislativo 2016-2021.