Yonhy Lescano se refirió al rol de Manuel Merino en el Congreso. | Fuente: Foto: Congreso

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, descartó que exista una "fricción" con su partido o un problema institucional pese a que el congresista Manuel Merino, uno de los más representativos de esta organización política, lo emplazó a pedir perdón al país por no haber apoyado la vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra.

"A mí me ha elegido el 70% de los militantes de Acción Popular, la gran mayoría está con nosotros, el hecho que un militante esté dando declaraciones no tiene que ver nada con los acuerdos partidarios, es otra cosa. Eso no es una fricción que nos afecte. La vida partidaria es de mayoría, no es de un militante, por más importante que sea", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, Lescano señaló que las palabras de Merino "no tienen ningún sustento" debido a que la decisión de no apoyar la vacancia contra Martín Vizcarra fue tomada por todo el partido. Asimismo, calificó de "error garrafal" que las declaraciones del actual congresista se den cuando el candidato del partido lidera las encuestas de intención de voto.

"¿Cómo es posible que un militante salga a tratar de boicotear y afectar la candidatura de un candidato de su partido, y eso dejo a valoración del pueblo? Ahora, él es un militante más, él cumplirá sus funciones hasta el 28 de julio como parlamentario. A mí me interesa mi partido, que la gran mayoría me está respaldando y a los candidatos en cada una de las regiones", indicó.

Lescano negó haberse equivocado al sumarse al apoyo al ahora candidato al Congreso de la República, tal como advirtió Merino de Lama. De igual modo, consideró que, de llegar a la Presidencia, no convocará a los militantes de Acción Popular que cuestionan su candidatura.

"Yo voy a convocar a las personas que van a la línea del partido, que estén ayudando en la campaña. En estos momentos cómo los voy a convocar si están haciendo declaraciones que no van en la línea de impulsar la candidatura, yo convoco a personas de buena fe para que nos puedan ayudar. A las personas que están poniendo piedra en el camino no las llamaría", señaló.

Merino considera que Lescano debe pedir perdón

Desde la región Tumbes, el congresista Manuel Merino de Lama exhortó al candidato presidencial por Acción Popular, Yhony Lescano, a pedir disculpas públicas al país por haber apoyado al expresidente Martín Vizcarra tras su vacancia.

"Seguramente creyó que era positivo tener una posición de esa naturaleza. Desde su posición como abogado y como candidato que es", indicó.

Según Merino de Lama, Lescano se equivocó al sumarse al apoyo al ahora candidato al Congreso de la República.

El congresista tumbesino también dijo que sí reconoce a Yhony Lescano como representante de Acción Popular en las elecciones generales, a pesar de haber sido electo por una votación de un grupo reducido de correligionarios.

Además, el parlamentario dijo sentirse tranquilo y orgulloso de ser el primer tumbesino en ser presidente de la República del Perú así sea por seis días.

