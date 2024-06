Congreso Congreso busca que candidatos a la presidencia también puedan postular a diputados o senadores en las elecciones 2026

El 31 de mayo pasado se presentó en el Congreso de la República un proyecto para elaborar las reglas electorales para la instalación del Congreso bicameral en el 2026. La iniciativa plantea que los candidatos a la Presidencia en las próximas elecciones puedan postular a la cámara de diputados o de senadores; y que los vicepresidentes que los acompañan puedan ser candidatos a diputados o senadores, e incluso al Parlamento Andino.

¿Qué implica esta propuesta? Para el abogado en derecho electoral Jorge Jáuregui esto permitiría que candidatos investigados por delitos de corrupción puedan seguir en la vida política sin ser condenados.

"Hay, por lo menos, más de una persona que podría postular a la Presidencia de la República que actualmente tiene investigaciones vigentes en el Ministerio Público por diferentes infracciones de tipo penal, con lo cual parece que se pretende utilizar, en una eventual derrota en la elección presidencial, el Senado o la Cámara de Diputados como un mecanismo de protección y eventualmente de impunidad”, precisa.

Sobre este punto, el analista político Óscar Matutti indicó que si bien sería posible que los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República postulen a otro cargo en simultáneo, esta medida "podría beneficiar solamente a los que postulen en el año 2026".

"Esto les va a permitir tener múltiples opciones de representación y aumentar sus posibilidades de acceder a un cargo público. No obstante, (se) pueden copar las opciones de representación solo en los principales líderes políticos de un partido y, además, ocasionar confusión entre las opciones de votación de los ciudadanos", expresó.

¿Incremento del número de representantes en el Congreso?

El proyecto de ley también dejaría abierta la posibilidad para que el número de congresistas sea mayor al de 60 senadores y 130 diputados. En regiones con más cantidad de electores, por ejemplo, podrían ser elegidos más candidatos y así aumentaría el número de congresistas. Sin embargo, esto no se aplicaría hasta después de los comicios del 2026, en opinión del abogado en derecho electoral José Naupari.

“Por ley orgánica se puede incrementar el número de legisladores por densidad poblacional. Pero lo que está establecido en el predictamen no es una fórmula de incremento, sino una forma para determinar en general el número, como si esta reforma de bicameralidad ya se hubiese aplicado en el 2021 y tengan que ajustarla. Yo creo que la reforma de la bicameralidad no permite un incremento a partir del 2026, lo permite a partir del 2031”, sostiene.

La importancia de emitir un voto consciente

Los especialistas coinciden en que la propuesta del Parlamento busca su propio beneficio y no el de la ciudadanía. Por ello es que el voto de los peruanos toma cada vez más importancia al elegir a las autoridades que nos representan, sostiene el analista político Óscar Díaz.

“La única posibilidad de que un candidato al Parlamento actual pueda ser reelegido es que la gente vote por ellos. Ojo, no es que al abrir la posibilidad de la reelección todos van a ser reelegidos, no es así. Si la gente no quiere votar por estos parlamentarios, no llegarán al Parlamento”, recalca.

Como ciudadanos debemos estar atentos a las propuestas que se discuten en el Congreso y que buscan establecer las reglas para la organización del próximo parlamento bicameral. Es nuestro deber y derecho estar informados para elegir con responsabilidad.