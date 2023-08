"La democracia cuesta": la respuesta de Fernando Tuesta a los críticos de las elecciones Primarias Abiertas

El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, se refirió en Ampliación de Noticias a la aplicación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Perú, en el contexto de su realización en Argentina, donde el candidato Javier Milei salió victorioso.

Ante las críticas que dicen que realizar las PASO sería costoso, Tuesta Soldevilla dijo que "la democracia cuesta". Sin embargo, agregó: "ahora, muy costoso, depende. Si las haces independientemente de una elección general, sí. Pero si hace las PASO e inmediatamente luego, como corresponde, las elecciones, los costos fijos evidentemente permiten que los precios bajen".

También se refirió a las Elecciones Internas, modalidad de elección por la que optaron las organizaciones políticas en vísperas de las Elecciones 2021 para elegir a sus candidatos, ante la postergación de las PASO debido a la pandemia de la COVID-19. "Estas elecciones que se hicieron solo con militantes tuvieron un costo por voto muchísimo mayor de lo que pueden costar las PASO. Es decir, se armó todo un aparato nacional, porque así lo quisieron los partidos con militantes, y fue costosísimo. Había en los locales de votación más gente de la ONPE, del Jurado Nacional de Elecciones que militantes. Vacíos", señaló.

Fernando Tuesta criticó que varios partidos no estén de acuerdo con las PASO. "¿Qué es lo que quieren al final de cuentas mantener este tipo de elección?", dijo. "En las actuales [Elecciones Internas] el jefe, dueño, grupo, de dirección del partido son los que finalmente deciden. Por ejemplo, con listas únicas. Deciden entre ellos, se presenta lista única y se acabó".

¿Cuáles son los beneficios de las PASO?

Entre los puntos a favor de realizar elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, Fernando Tuesta señaló que contribuirían a la legitimidad. "Si toda la ciudadanía participa, le da una altísima legitimidad, se les compromete. En segundo lugar, la participación y en tercer lugar el filtro. En la norma se dice que si el partido no obtiene el 1.5% de los votos en las PASO, no pasa a la elección general. De esta manera si tienes 30 partidos, los 'cascarones' se van a ir de lado. [Las PASO] tienen capacidad reductiva".

También dijo que las PASO permitirían la competencia, pues las postulaciones en los partidos se inscriben de manera individual y no por listas: "porque cuando se hace por listas, se coloca 'lista única'... y eso es lo que hay en Argentina, justamente esa es la diferencia con el modelo peruano".

El caso del financiamiento público

Sobre el informe presentado por la ONG Vigilancia Ciudadana, en el que se indica que los partidos políticos con representación en el Congreso no estarían utilizando los fondos que les da el Estado de manera correcta, Fernando Tuesta Soldevilla consideró que no se debería eliminar el financiamiento a las organizaciones políticas.

"Existe el financiamiento público por dos cosas. La primera porque los partidos, al vivir solo del financiamiento privado, van a depender de quien se lo otorga. No existe financiamiento privado dadivoso. Y lo segundo es el desnivel, algunos partidos tendrán [financiamiento privado] y otros no. El financiamiento público existe hace más de medio siglo en el mundo y en la región también", sostuvo.

En casos específicos, como el de Perú Libre, con una bancada que se ha dividido en el Congreso, pero que sigue recibiendo financiamiento público por haber ganado las elecciones en 2021, Tuesta Soldevila consideró lo siguiente: "cuando Perú Libre ingresó al Congreso tenía 37 escaños, tenía una cantidad de cerca de 2 millones de soles anuales. Hoy tiene 12, ¿debe recibir lo mismo? No. La Ley, de la que no se preocupan en el Congreso hay que modificarla de la siguiente manera: no distribuirla en función de los votos del 2021, sino ajustando cada año de acuerdo a los escaños. De tal manera que si te dan una cantidad por 37 escaños, bien, y si al año siguiente tienes 12, te darán por esos 12. Porque en el extremo, Perú Libre podría estar hoy sin ningún parlamentario, imagínese que se van todos, y seguirá recibiendo dinero a lo largo de los años. Es necesario reformar, modificar el tipo de distribución", manifestó.