¿Qué piensan los partidos políticos sobre implementar las elecciones Primarias Abiertas en el Perú?

Las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, también conocidas como las PASO, están vigentes en la ley peruana desde el 2019. Esta modalidad permitiría a los peruanos, estén afiliados o no a un partido, elegir a las figuras políticas que competirán por la Presidencia, promoviendo que las organizaciones políticas presenten mejores candidatos y de esta manera suba el nivel de las propuestas durante la campaña.

Sin embargo, las PASO fueron suspendidas hasta en dos oportunidades. Primero, en el 2021 a causa de la COVID-19; y luego en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, esta vez con el respaldo del Congreso y por recomendación de los organismos electorales.

En este contexto, decidimos preguntar a los representantes de las bancadas y partidos políticos qué opinan sobre las primarias abiertas y si han trabajado propuestas que apunten a su reglamentación de cara a las próximas elecciones.

Postura de las organizaciones políticas sobre las PASO

Desde Avanza País, la congresista Adriana Tudela fue categórica al señalar que su agrupación rechaza las PASO. Precisó que su organización sí cree en la necesidad de fortalecer la institucionalidad de los partidos, pero “a través de otros mecanismos”, como la formación de alianzas electorales, la renovación del Congreso a mitad de sus periodos, entre otros.

“Nosotros no estamos de acuerdo con las PASO porque creemos que para poder votar en una elección interna dentro de un partido uno tiene que tener un tipo de afiliación o afinidad, por lo menos, con el partido político”, indicó.

“Creemos que hacer obligar a toda la ciudadanía a participar en elecciones internas de partidos respecto a los cuales no tienen ningún tipo de afiliación no tiene ningún sentido”, dijo a RPP.

Una postura similar mostró el legislador y vocero de Somos Perú, José Jerí. Días atrás Jerí indicó que su partido si bien “tal vez” podrían requerir “algún tipo de ajuste”, las elecciones primarias abiertas le daría “un poder directo a la ciudadanía para elegir a las mejores autoridades” que participen en contienda electoral.

No obstante, al ser consultado nuevamente sobre si su agrupación respalda las PASO, desarrolló aún más sus observaciones: “Si bien nosotros estamos de acuerdo en que esta norma esté vigente, consideramos que tiene que haber algunos ajustes. Una de las preocupaciones que nosotros anticipamos (...) es justamente que sean abiertas a quien no sea un militante o un afiliado de los partidos políticos. Esto distorsionaría un poco la propuesta electoral que cada partido tiene que presentar en cada proceso electoral”.

Por su parte, el excongresista y miembro de la Comisión Política de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, también criticó la propuesta formulada años atrás por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra. Sostuvo que el modelo, que tiene como base el mecanismo que se aplica en Argentina no obtendría los resultados esperados en el país. “Creo que es un experimento al que quieren someternos estos ideólogos, estos empíricos comentaristas de partidos políticos en el Perú que nunca han sido parte de un partido (..) No es que no esté de acuerdo o en desacuerdo. Me parece que es una cosa que no va a dar resultados”, consideró.

García Belaunde indicó que las PASO se convertirán en “una vuelta más” del proceso electoral sin el efecto esperado. Aunque señaló que sí es “interesante que los partidos tengan algún tipo de elección interna”, entre ellas, las ya conocidas elección a través de delegados o un militante, un voto.

Los voceros de las bancadas de Perú Libre, Flavio Cruz, y de Renovación Popular, Jorge Montoya, reconocieron que el tema aún no ha sido discutido al interior de sus agrupaciones. Aun así, se mostraron a favor.

“Creo que hay que hacer que los procesos sean más participativos a nivel interno en los partidos políticos y esta es una forma de que sea así, conforme también se vaya integrando la ciudadanía en la participación directa de estos procesos”, dijo Cruz.

“Yo estoy de acuerdo. No lo hemos conversado en el partido, pero creo que van a estar todos de acuerdo porque estamos formando un partido político que tenga todas las características de partido político, donde nadie es dueño de él”, precisó Montoya.

Solo desde Alianza para el Progreso (APP) hubo una respuesta a favor de las PASO. Esto fue lo que dijo el portavoz de la bancada, Eduardo Salhuana.

“Sí, nosotros estamos de acuerdo con implementar las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Creemos que es importante mucho más por el escenario actual. Creo que es un filtro imprescindible para garantizar al menos candidatos que reúnan requisitos de solvencia”, expresó.

Por su parte, el presidente del partido Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, calificó como "un error" el modelo de elecciones primarias abiertas y resaltó que la elección de los candidatos de los partidos debe ser con la participación y el voto de sus afiliados

"Creo que las primarias, a la usanza argentina como las PASO, primarias abiertas simultáneas obligatorias, son un error. Creo que los partidos sí deberían tener sus procesos electorales internos donde voten los afiliados de los partidos porque es importante procurar una democracia interna", refirió.

Conocida la postura de las agrupaciones políticas es preciso señalar que aquellas que dejaron abierta la posibilidad de discutir el tema reconocieron que todavía no han formulado alguna propuesta concreta para reglamentar las PASO. Solo un sector indicó que revisará lo que dice la norma actual junto a representantes de las instancias involucradas.

Especialistas han señalado que existe "resistencia" por parte de los partidos en llevar adelante esta modalidad. No obstante, coinciden en que esta reforma evitaría, por ejemplo, que partidos presenten listas únicas, y, por el contrario, se mejore y amplíe la oferta de candidatos al democratizar el sistema de participación.