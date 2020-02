Enrique Fernández Chacón, congresista electo por el Frente Amplio. | Fuente: RPP Noticias

El congresista electo por el Frente Amplio Enrique Fernández Chacón confirmó que tuvo una conversación con el congresista de Unión Por el Perú (UPP) Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano en la que este le mencionó sobre la posibilidad de una amnistía a favor de Antauro Humala. Sin embargo, marcó distancia entre las posturas de ambas bancadas.

"Sí, hemos tenido una reunión con Chagua. Era una reunión con algunos de nosotros, no es ni con UPP ni con el Frente Amplio. Hemos tenido una conversación con él en la que hemos intercambiado unos puntos de opinión y eso es todo. No hay ningún compromiso de por medio, ninguna alianza, ningún acuerdo. Es simplemente una conversación como converso con tanta gente, sea o no congresista", señaló.

En diálogo con RPP Noticias, el electo congresista señaló que la postura de su partido "va orientada a personas que han sido sentenciadas por haber participado en movimientos sociales. En ese sentido, consideró que Antauro Humala no es una "víctima de la judicialización de la protesta" que defiende el Frente Amplio.

Fernández Chacón reconoció a Antauro Humala como un "preso político" y al ser consultado sobre su opinión sobre una amnistía dijo que "hay otros presos políticos que también han sido enjuiciados por otras razones. Pese a esto, se mostró a favor de revisar su caso y "el de todos los sentenciados por haber participado en movimientos sociales" para determinar su responsabilidad en los cargos que se le imputan.