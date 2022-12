Enrique Wong consideró que el Congreso tiene una actitud "muy confrontacional" | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El próximo miércoles, 7 de diciembre, el Pleno del Congreso debatirá y votará la tercera moción de vacancia presidencial presentada, en esta ocasión, por el parlamentario Edward Málaga.

Al respecto, el congresista Enrique Wong, en diálogo con Ampliación de Noticias, señaló que votó a favor de que se apruebe la moción y dijo que votará por la vacancia, pero consideró "difícil" que se llegue a los 87 votos necesarios para aprobarla. Además, refirió que, de no lograrse, se debería "buscar un espacio de diálogo", tal como recomendó la misión de la OEA en su informe preliminar presentado ayer, jueves.

"En esta oportunidad, es difícil que lleguemos a los 87 votos, pero ojalá. Si en esta oportunidad no se logra, nos olvidamos de las mociones de vacancia, nos olvidamos de las cuestiones de confianza y vamos a lo que está pidiendo la OEA: buscar un espacio de diálogo, concertar. Hasta en una guerra hay treguas para evitar mayores complicaciones, mayor mortalidad", sostuvo.

Asimismo, el parlamentario consideró que la programación de la sesión en que se debatirá dicha moción fue "muy rápida" y que se debió esperar a reunir "mayores indicioes" de presuntos actos de corrupción del Gobierno.

"Del planteamiento del congresista Málaga, hubiéramos esperado ya no mucho tiempo, sino unos días, porque teníamos que se había entregado el presidente de Petroperú, Hugo Chávez (...) Y si se entrega y quiere ser colaborador eficaz para evitar la prisión preventiva va a declarar muchas cosas", sostuvo.

Según Enrique Wong, estos nuevos indicios servirían para que los congresistas que aún no consideran apoyar la vacancia puedan definirse a favor de ella.

"Yo pensé que íbamos a esperar unos días más porque todo depende ahora del voto de Perú Libre. Habíamos conversado con Perú Libre y ellos manifestaron estar en contra de la gestión del presidente (...) El próximo miércoles, esperamos tener el apoyo de cierto sector de Perú Libre", indicó.

Por otro lado, el parlamentario de Podemos consideró que el Congreso "es muy confrontacional", pero señaló que está cumpliendo con su trabajo de fiscalización.

“Este Congreso es muy confrontacional, pero toda la culpa la cargan al Congreso y nosotros no tenemos la culpa de una mala gestión presidencial, de los malos nombramientos que hace el Ejecutivo. El Congreso reacciona y cuestiona a estos malos elementos y nos dicen ‘por qué tantas interpelaciones si solamente han llegado a censurar a cinco’. Pero gracias a las interpelaciones, en el transcurso, renuncian los ministros, O sea, sí se trabaja", sostuvo.

"No estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones"

Como se sabe, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen de suspensión del presidente y el adelanto de elecciones generales propuesto por la congresista Digna Calle.

Al respecto, el congresista Wong dijo estar en contra del adelanto de elecciones generales debido a que podría "ganar en primera vuelta" una opción antidemocrática.

"Yo no estaría de acuerdo con el adelanto de elecciones, a pesar de que lo propone una integrante de mi bancada. Tenemos una democracia débil, habrá más de 15 partidos y lo único que va a resultar es que salga alguien que quizá no esté de acuerdo con la democracia y gane en primera vuelta. ¿Los que vengan van a ser mejores que los que están ahora? Va a ser mayor el enfrentamiento y el Perú no puede vivir más tiempo así", explicó.