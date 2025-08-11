Este lunes quedarían instaladas 12 comisiones ordinarias del Congreso: ¿de cuáles se trata?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Congreso de la República iniciará este lunes el proceso de instalación de las comisiones ordinarias para el período 2025-2026, el último año de la actual Representación Nacional.

Según la programación del Departamento de Comisiones del Legislativo, a lo largo del día quedarían instalados 12 de dichos grupos de trabajo parlamentario de un total de 24, lo que implica la elección de sus respectivas mesas directivas.

Respecto a dicha elección, cabe resaltar que el artículo 36 del Reglamento del Congreso indica que esta será convocada y presidida por el parlamentario de mayor edad de cada comisión. En caso de ausencia o impedimento, la tarea será asumida por el miembro que le siga en edad, y así sucesivamente con los demás integrantes. Cada mesa directiva está compuesta por 3 miembros: un presidente, un vicepresidente y un secretario.

¿Cuáles son las comisiones que se instalarían hoy?

El Departamento de Comisiones señala que la instalación de los grupos de trabajo iniciará a las 10 de la mañana. La primera será la Comisión Agraria que se reunirá en la Sala María Elena Moyano.

A las 11am., harán lo propio las comisiones de Economía y de Mujer y Familia. Ambas sesionarán en la Sala Francisco Bolognesi. Una hora después, será el turno de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo que se reunirá en la Sala María Elena Moyano.

A las 2 pm., se retoman las instalaciones con el turno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. La primera se reunirá en el Hemiciclo de Sesiones y la segunda, en la Sala Francisco Bolognesi.

A las 3pm., se reunirá la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas; en la Sala Miguel Grau Seminario. Simultáneamente, hará lo propio la Comisión de Salud en la Sala María Elena Moyano.

Una hora después, se tiene programada la reunión de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que tendrá lugar en el Hemiciclo. También tendrá lugar la instalación de la Comisión de Vivienda y Construcción en la Sala Francisco Bolognesi.

Finalmente, a las 5pm., se instalarán dos comisiones más: la de Transportes y Comunicaciones y la de Ciencia, Innovación y Tecnología. La primera en la Sala Miguel Grau y la segunda en la Sala María Elena Moyano.

Cabe destacar que el presidente del Congreso José Jerí, en declaraciones a la prensa brindadas el pasado viernes, señaló que todas las comisiones quedarían instaladas hasta el próximo miércoles, de modo que puedan empezar a abordar los proyectos de ley que les corresponden.

"Máximo el miércoles deben estar todas listas. Y el jueves, se iniciará las labores como tal, con presidentes de comisiones sustentando los dictámenes que quedaron pendientes y que son de suma relevancia para el país”, sostuvo.