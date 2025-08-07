Últimas Noticias
Congreso aprobó cuadro nominativo de las 24 comisiones ordinarias y la Comisión Permanente

Mesa Directiva del Congreso está liderada por José Jerí (Somos Perú).
Mesa Directiva del Congreso está liderada por José Jerí (Somos Perú). | Fuente: Congreso
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La representación nacional también aprobó el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria, que estará compuesta por 16 legisladores.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con 107 votos a favor, tres en contra y una abstención, el pleno del Congreso aprobó el cuadro nominativo del número de integrantes de las 24 comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2025-2026.

Con dicha votación también se aprobó el cuadro nominativo de la Comisión Permanente, que estará conformada por 24 legisladores, más los cuatro miembros natos, que son los integrantes de la actual Mesa Directiva que preside José Jerí (Somos Perú).

Asimismo, con 103 votos a favor, cero en contra y una abstención, se aprobó el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria, que la integrarán 16 integrantes. Esta decisión fue previamente aprobada en la sesión de hoy de la Junta de Portavoces, el cual fue ratificada por el Consejo Directivo.

Comisión Permanente

La Comisión Permanente estará integrada por los siguientes congresistas: 

BancadaCantidadCongresistas
Fuerza Popular4Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla, Héctor Ventura
Alianza para el Progreso3Eduardo Salhuana, Lady Camones, Jorge Marticorena
Podemos Perú3José Luna, Digna Calle, Heidy Juárez
Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial2No acreditó
Perú Libre2Flavio Cruz, María Taipe
Renovación Popular2Alejandro Muñante, Jorge Zeballos Aponte
Somos Perú2Ana Zegarra, Héctor Valer
Acción Popular2Luis Aragón, Carlos Alva Rojas
Avanza País1Alejandro Cavero Alva
Bancada Socialista1Alfredo Pariona Sinche
Honor y Democracia1Gladys Echaíz Ramos
Bloque Democrático Popular1Edgard Reymundo Mercado

Comisión de Ética 

La Comisión de Ética Parlamentaria quedó distribuida de la siguiente forma: 

BancadaCantidadCongresistas
Fuerza Popular3Rosangella Barbarán, Auristela Obando Morgan, Héctor Ventura Angel
Alianza para el Progreso (APP)2Nelcy Heidinger, Roberto Kamiche
Podemos Perú2Kira Alcarraz, No acreditó
Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial1No acreditó
Perú Libre1Milagros Rivas Chacara
Renovación Popular1No acreditó
Somos Perú1Alex Paredes Gonzales
Acción Popular1Elvis Vergara Mendoza
Avanza País1No acreditó
Bancada Socialista1Alfredo Pariona Sinche
Honor y Democracia1No acreditó
Bloque Democrático Popular1Pasión Dávila

Comisiones Ordinarias

Previo al pleno del Congreso, la Junta de Portavoces aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones ordinarias, conforme a la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.

Tags
Congreso Comisión Permanente Comisión de Ética

