Congreso aprobó mociones que respaldan la posición del Estado peruano y rechazan declaraciones de Gustavo Petro

Ambas mociones acumuladas fueron sustentadas por sus respectivos autores y admitidas a debate por unanimidad.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La mociones, que fueron acumuladas y aprobadas por unanimidad, expresan también el respaldo al pronunciamiento de la Cancillería en defensa de la soberanía nacional.

Con 106 votos, el pleno del Congreso aprobó las mociones 18406 y 18407, con las que respalda “la posición del Estado peruano en defensa de la soberanía y jurisdicción nacional sobre la isla Chinería, conforme al derecho internacional y los tratados vigentes con Colombia”.

Ambas mociones acumuladas fueron sustentadas por sus respectivos autores y admitidas a debate por unanimidad.

La moción acumulada rechaza categóricamente las declaraciones emitidas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha desconocido manifiestamente los límites definidos por los tratados internacionales.

Asimismo, expresa su pleno respaldo al pronunciamiento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú el 5 de agosto de 2025, en defensa de la soberanía nacional, el respeto al derecho internacional y la integridad del territorio peruano.

También invoca a la ciudadanía a mantenerse unida y vigilante en la defensa de la soberanía e integridad territorial del Perú, dentro del marco de la paz, el respeto y la hermandad entre los pueblos.

Finalizado el debate, en el que participaron representantes de la mayor parte de las bancadas, el presidente del Congreso, José Jerí, sostuvo que el Estado tiene que mejorar su presencia en las fronteras y que, a través de sus comisiones, el Congreso debe actuar en ese sentido.

Sustentación de las mociones

El congresista Fernando Rospigliosi Capurro (FP), al sustentar la moción 18406, dijo que “la isla de Chinería, y el pueblo de Santa Rosa, son territorio peruano, así lo estableció el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial de 1922 (el Tratado Salomón Lozano), que fue ratificado por Colombia y Perú, y el Protocolo de Río de Janeiro del año 1934”

En tanto, la legisladora la Karol Paredes (AvP), al sustentar moción 18407, señaló que se presenta “como hijo e hija de la Amazonía, con la voz de nuestra tierra, con la firmeza de quienes día a día defienden nuestras fronteras, no con armas, sino con trabajo con identidad, con amor por el Perú”.

Manifestó que cuando se trata de la soberanía, “no hay espacio para la tibieza porque la patria se defiende”, y se respalda el “comunicado oportuno de nuestra cancillería frente a las desafortunadas declaraciones del presidente de Colombia, en defensa del respeto mutuo entre naciones”.

“Santa Rosa de Loreto no es un punto en el mapa, es historia viva, es frontera con dignidad, es Perú en cada rincón, recientemente elevada a distrito, un acto soberano, legal y legítimo, que fortalece la presencia del estado en la triple frontera”, expresó.

Ambas mociones fueron admitidas a debate, con votación separada, y por unanimidad (110 votos).

Gustavo Petro Santa Rosa de Loreto

