El Congreso se pronunció tras las críticas del Ejecutivo. | Fuente: Andina

El Congreso de la República aseguró que una asesora del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que no fue identificada, participó en la elaboración del proyecto de ley que exonera del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los productos de primera necesidad.

El Poder Legislativo respondió así a las críticas del jefe del Gabinete, Aníbal Torres, quien acusó al Congreso de “desvirtuar” el proyecto de ley al haber incluido artículos que no forman parte de la canasta básica familiar.

“La elaboración del texto sustitutorio de la iniciativa contó con la participación de la asesora del ministerio de Economía y Finanzas, sin advertir observación sobre los aspectos criticados desde el Ejecutivo”, se lee en el comunicado publicado por el Congreso esta mañana.

El Congreso de la República reafirmó su disposición para, “mediante el diálogo y los mecanismos establecidos por ley”, lograr superar las diferencias en la norma aprobada, porque “de por medio está aliviar la economía de nuestros compatriotas más vulnerables”.

“Proponemos de inmediato, tras las opiniones del Ejecutivo, dar solución rápida para no perjudicar a millones de familias a nivel nacional. Y convocamos para el lunes, 11 de abril, en la sede del Congreso, al ministro Óscar Graham a una mesa de trabajo para precisar los aspectos técnicos de la norma aprobada”, señaló el Congreso.

Críticas a la norma

Como se recuerda, Aníbal Torres cuestionó la norma en cuestión, al advertir que creará un forado presupuestal de 3 200 millones de soles “que no permitirá atender servicios básicos, hospitales, colegios, comisarías, proyectos de agua y desagüe, infraestructura de riego, entre otros”.

“Estimamos que es un error del Congreso, el cual no tiene capacidad de gasto. Solicitamos que corrija rápidamente este entuerto. El ministro de Economía está presto a colaborar para reformular la norma favoreciendo a los más necesitados”, manifestó.

El exministro de Economía Waldo Mendoza también criticó la ley aprobada por el Legislativo, al advertir, entre otras cosas, que se ha incorporado productos que no son de primera necesidad.

“Está el lomo fino, están los patos, las codornices, la lasaña. No hay gente especializada en el Congreso. Un proyecto como ese no se hace en dos días. El otro problema es que la Constitución dice que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y que todo proyecto de ley en materia tributaria o de exoneraciones debe tener un informe del MEF”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

