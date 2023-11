Fernando Rospigliosi cuestiona política de expulsión de extranjeros: "Todo indica que no hay estrategia"

El congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) cuestionó este martes la política lanzada por el Gobierno de expulsar a extranjeros como una medida contra la inseguridad ciudadana, al señalar una supuesta ausencia de plan para su ejecución, así como la inviabilidad de llevar a cabo deportaciones masivas.

"Todo indica que no hay ninguna estrategia; además, son muchos. No hay manera -por lo menos nadie lo ha explicado- de expulsarlos del país, como dijo el Gobierno en algún momento que iba a hacer si no cumplían con todos los trámites necesarios", dijo el parlamentario a la Rotativa del Aire de RPP.

Este martes, el Ejecutivo promulgó un decreto que permite la expulsión efectiva y expeditiva de los ciudadanos extranjeros que se encuentren irregularmente en el país o realicen actividades que pongan en peligro la seguridad nacional y el orden interno.

En la víspera, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola recordó que el último viernes venció el plazo para que los extranjeros regularicen su condición migratoria en el país y que se aplicará la ley a quienes no hayan cumplido con este trámite.

Al respecto, Rospigliosi señaló que en el país hay cientos de miles de extranjeros en condición irregular y no habría capacidad logística para expulsiones masivas. Ante ello, dijo que la política de seguridad ciudadana debería enfocarse en combatir a los extranjeros que delinquen.

"Lo que a nosotros nos concierne a los peruanos, y debería interesarle al Gobierno, es identificar a los delincuentes y capturarlos, que es lo que necesitamos; porque la mayoría de venezolanos no son delincuentes, son gente trabajadora que ha venido huyendo del comunismo, del socialismo del siglo 21, y que quiere, simplemente, tener un lugar donde poder trabajar y vivir. El problema está en los delincuentes", afirmó.

El también exministro del Interior cuestionó la propuesta de expulsar a los extranjeros con permanencia irregular por vía aérea, porque no habría capacidad operativa para ello y se dependería de la autorización de los países de destino.

"Sería una buena alternativa (vuelos para deportaciones) si se tratara de algunos cientos de personas, pero si se dice que hay 400 mil que no tienen los papeles en regla, qué puente aéreo puede soportar eso", dijo.

"Además se necesita la autorización del país de destino a los que van a ser llevados. Si el gobierno venezolano no quiere recibirlos, ese avión no puede bajar ahí [...] No es práctica esa solución, son cientos de miles; no he visto cifras actualizadas después de cerrado el plazo, en todo caso sabemos que es un contingente muy grande y no hay ninguna posibilidad de que eso se vaya a cumplir", agregó.

A favor de censura del ministro del Interior

Rospigliosi también se pronunció sobre las mociones de censura presentadas contra el ministro del Interior, Vicente Romero en el Congreso. Indicó que es posible que en los últimos días esta iniciativa haya perdido respaldo entre algunos parlamentarios debido a una "compra de votos" desde el Ejecutivo.

"Ha estado moviéndose el Gobierno [...] No sé cómo estará la cosa el día de hoy, espero que no haya cambiado la situación y que no haya bancadas y congresistas que se dejen seducir por algún intercambio inconfesable", manifestó.

En opinión de Rospigliosi, Vicente Romero no debe continuar en la cabeza del Mininter porque "a lo único que se ha dedicado es a hacer peliculina" con declaraciones de estado de emergencia porque "estalla una granada un día"; o con la creación de nuevos grupos operativos de la Policía para combatir el delito "descuartizando unidades policiales que ya funcionaban para crear unas nuevas para dar una imagen".

"De eso vive este ministro [...] entonces la idea es darle al Gobierno una señal de que el Congreso no va a tolerar más que esta situación permanezca igual o peor. El Congreso no puede ejecutar la política se seguridad ciudadana, pero si puede decirle al Gobierno: Señores hagan algo, en serio; no solamente 'peliculinas' o cortinas de humo.