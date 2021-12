Flor Pablo, congresista por el Partido Morado. | Fuente: RPP

La congresista Flor Pablo (Partido Morado) señaló que la "incapacidad moral permanente" no se encuentra regulada en la Constitución, por lo que el Legislativo debería tener cuidado para no volver a generar una vacancia presidencial por esta causal.

En diálogo con Nada Está Dicho por RPP, consideró que el jefe de Estado sí tiene "incapacidad para tomar decisiones rápidas". "No está demostrando esa capacidad para gobernar", dijo, pero reafirmó que "eso no es causal de vacancia".

"Podemos usar otros mecanismos de control político, pero no podemos remitir inmediatamente (una moción de vacancia). Hay un gobernante que no está dando la talla, pero no hay hechos que para nosotros sean contundentes para aprobar una vacancia".

Al consultársele qué tendría que ocurrir para que el Partido Morado esté a favor de dicha figura, Pablo respondió: "Si vemos que hay un hecho gravísimo (de corrupción), con pruebas, viene el juicio político, la Comisión Permanente tendría que presentar y nosotros evaluarlo, pero no es una causal de vacancia. Hay que cuidar de no caer nuevamente en esta situación de generar una vacancia por cosas que no están reguladas".

El año pasado, el Poder Ejecutivo presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que este determine cómo debe interpretarse la causal por incapacidad moral permanente. En noviembre del mismo año, el máximo organismo constitucional declaró improcedente ese recurso, con lo cual no se pronunció sobre el fondo de la materia.

Precisar las causales de vacancia

Flor Pablo recordó que en agosto su bancada presentó un proyecto de ley para regular la cuestión de confianza y la vacancia, donde la incapacidad moral era precisada como incapacidad mental.

"Hasta ahora en la Comisión de Constitución no se ve, lo que sí se adelantó es una interpretación de la Constitución respecto de la cuestión de confianza para salvarse el Congreso. Eso también te da señales, hay que cuidar el equilibrio de poderes", remarcó.

La legisladora considera que se debería poner en la mesa la reforma del artículo 117 de la Carta Magna, referido a las causales de la vacancia presidencial, para incluir en estas una por "actos flagrantes de corrupción".

"Hay que regular, no podemos actuar fuera de la Constitución, tenemos que buscar los mecanismos constitucionales, sino de qué democracia estamos hablando", subrayó.