Congreso Flor Pablo cuestiona disposición de clases virtuales durante APEC: "Hay una incapacidad tremenda del Gobierno"

La disposición del Gobierno para que las clases escolares en instituciones públicas y privadas de Lima, Callao y Huaral sean virtuales por la realización del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) ha sido cuestionada por padres de familia y gremios educativos, quienes consideran que se verá perjudicada la enseñanza de los estudiantes.

En línea con este reclamo, la congresista Flor Pablo (no agrupada) aseguró que esta ha sido una decisión unilateral por parte del Ejecutivo y criticó que se haya dado a pesar de que no se trate de una situación "totalmente excepcional", como sí lo fue la pandemia de la COVID-19.

"Yo creo que acá hay una incapacidad tremenda del Gobierno de poder tener un plan de seguridad y de rutas y lo que hace es querer aparentar una tranquilidad sacrificando la educación", manifestó en diálogo con RPP.

Asimismo, cuestionó que desde otras instituciones como el Ministerio de Transportes (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) no se haya podido facilitar alternativas para garantizar el traslado de los estudiantes durante la semana del evento.

Por ello, afirmó que la decisión de retomar la educación virtual ha sido una "salida facilista" y que el titular del Minedu, Morgan Quero, no ha podido dar "un argumento razonable" para una medida que perjudicará a, aproximadamente, dos millones de estudiantes.

"Estamos cayendo en una mala costumbre, y es que ante cualquier hecho, paramos y vamos a lo virtual como sinónimo de que eso es igual a lo presencial y que los resultados de aprendizaje se logran igual, cosa que es totalmente falsa y a mí me da mucha pena, en aprendizajes no es que estemos bien", remarcó.

Varios escolares no podrán acceder a clases

La parlamentaria también hizo énfasis en que varios escolares podrían no acceder a sus clases en el periodo establecido por no contar con los implementos necesarios como equipos tecnológicos o internet.

"Por donde lo vea, es desproporcionado, irresponsable y una falta de planificación y de criterio total", comentó.

Sostuvo que la disposición podría afectar el nivel de educación en el país y afirmó que este se encontraba "en una ruta de mejora" según expertos; sin embargo, en los últimos meses se han vuelto a los niveles de hace diez años.

"¿Qué significa eso? Que los niños terminan la primaria sin comprender lo que leen (...) Cuando un niño, una niña termina la primaria sin comprender lo que se le dificulta toda su trayectoria, no puede tener esa autonomía de aprendizaje", indicó.

Pablo remarcó que, tras la pandemia, más de un millón de escolares no pudieron retomar sus estudios, además de presentarse casos de atraso y repitencia por la falta de evaluaciones del nivel educativo.

"Lo que ahora tenemos es atraso, repitencia y hay algunos que ya no vuelven también por temas económicos y porque no hay vacantes en las escuelas públicas. Eso lo hemos dicho insistentemente, esos son los problemas que tienen que estar pensando el ministro y no tratando de buscar argumentos que no tienen ningún asidero", refirió.