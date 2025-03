Francis Paredes dice que censura contra Juan José Santiváñez "no puede ser utilizada como venganza"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"En estos momentos lo que debería de suceder es una interpelación: dar la oportunidad al ministro que vaya y responda a las preguntas", dijo Paredes | Fuente: Congreso | Fotógrafo: Congreso

La congresista de la bancada de Podemos Perú, Francis Paredes, señaló que la posible censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, "no puede ser utilizada como una venganza", pues consideró que se le debería interpelar previamente para darle la oportunidad de responder.

"Lo único que nosotros pretendemos del Congreso de la República es que estos espacios no se utilicen como una mala práctica que hemos visto ya hace muchísimo tiempo de la Fiscalía. En algún momento se han puesto del lado político", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"En estos momentos lo que debería de suceder es una interpelación: dar la oportunidad al ministro que vaya y responda a las preguntas. Ahora (...) lo que está pidiendo el ministro es que quiere presentarse previo a la censura, para que él vaya a responder las preguntas", aseveró.

"Lo único que queremos, para que no se vea tan deslegitimado el Congreso de la República, es que los procedimientos de las interpelaciones y las censuras se lleven dentro de un marco de la responsabilidad. Porque tampoco la censura puede ser utilizada (...). después de cuatro meses, cinco meses, si algo no me ha complacido o algo no se ha hecho, como una venganza o una herramienta y se vea mellado un proceso de trabajo. Por eso nosotros sugerimos que después de la interpelación, pasados los 15 días, nosotros podamos censurar", agregó.

Como se recuerda, esta mañana representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional realizaron una diligencia de allanamiento en la vivienda de Santiváñez, en el distrito de La Molina.

"Las circunstancias no acreditaban" que Santiváñez asista a la fiesta de Flores Ancachi

En otro momento, Paredes lamentó que el ministro Santiváñez asista a la fiesta de su colega de bancada, Jorge Flores Ancachi, en Cieneguilla, y consideró que no eran las circunstancias adecuadas.

"Nosotros lamentamos muchísimo porque tenemos que aprender a ser muy responsables dentro del marco también del trabajo que estamos desarrollando y la situación que atraviesa nuestro país. Yo lamento muchísimo y espero que mi colega también pueda dar una respuesta a todos los peruanos. Obviamente puede ser su cumpleaños, pero las circunstancias no lo acreditaban", culminó.