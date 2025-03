Ministro Raúl Pérez Reyes: “No hay razones para la censura del ministro del Interior”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, consideró que “no hay razones” para que el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, sea censurado luego de que parlamentarios de diversas bancadas presentaran cuatro mociones en su contra.



“Hemos estado en la mañana en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), hemos estado reunidos todos los distintos actores de la Fiscalía, el Poder Judicial, el ministro del Interior y el Poder Ejecutivo en general. Nosotros creemos que no hay razones para la censura del ministro del Interior, pero es un proceso parlamentario”, señaló en RPP.



“El ministro, si ocurre (presentarse ante el pleno), hará las explicaciones de la gestión que ha venido haciendo, del importante número de detenciones”, agregó.



Pérez Reyes, además, descartó una eventual renuncia de Juan José Santiválñez.



“Entiendo que no, hasta el momento no se ha conversado sobre su renuncia en absoluto”, aseguró.



El titular del MTC se refirió, también, a una posible interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, trámite que viene siendo impulsado por el congresista, Edward Málaga., por "su fallido liderazgo de un Ejecutivo que no ha estado a la altura del reto país".



“Nosotros no creemos que haya motivación para una interpelación ni al ministro ni al Gabinete, pero finalmente es un procedimiento parlamentario y hay que respetar las reglas, yo no esperaría que esto prospere, me parece que no tiene mucho sentido una interpelación al Gabinete y menos una censura”, acotó.



Congreso debatirá mociones de censura contra Juan José Santiváñez

El pleno del Congreso de la República debatirá y votará las mociones de censura presentadas contra el ministro del Interior Juan José Santiváñez el próximo viernes, 21 de marzo, a las 10 de la mañana.

Así lo confirmó la cuenta institucional del Parlamento en la red social X, en la que se indicó que el titular del Legislativo, Eduardo Salhuana, dio este anuncio en Junta de Portavoces.

Según figura en la agenda del pleno que tendrá lugar aquel día, se abordarán las mociones de censura impulsadas por los congresistas Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Bernardo Quito (Bancada Socialista) y la de la bancada Renovación Popular. La primera fue presentada el pasado 16 de marzo, y las otras dos al día siguiente.

Mientras tanto, la moción de censura impulsada por la bancada Fuerza Popular fue presentada este martes, por lo que no pudo ingresar a la agenda.