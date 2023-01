Freddy Díaz, congresista de la República denunciado por haber violado a una trabajadora de su despacho, señaló la noche de este miércoles que está convencido que el Poder Judicial desestimará el requerimiento de Fiscalía de prisión preventiva en su contra por este caso.

En declaraciones a Todo se sabe de RPP Noticias, el legislador señaló que desde un comienzo se ha sometido al proceso de investigación y expresó su confianza en que no se declarará fundado el pedido de Fiscalía, pues ya se rechazó un requerimiento similar de detención preliminar.

“Inicialmente estaba con un pedido de detención preliminar que rechazaron y estamos convencidos que este también lo van a rechazar”, señaló el parlamentario quien acudió a la entrevista en compañía de su abogado.

El legislador dijo que no le parecía razonable que el Congreso le inhabilite por este caso. | Fuente: RPP Noticias

Pedido de prisión preventiva

La fiscal Zoraida Ávalos solicitó este miércoles 9 meses de prisión preventiva contra Freddy Díaz por el presunto delito de violación sexual en estado de inconciencia en agravio de una trabajadora de su despacho. La audiencia se realizará este jueves desde las 12:30 de la tarde.

Este requerimiento fue presentado luego de que el Parlamento rechazara, en vísperas, inhabilitar a Freddy Díaz por 10 años para el ejercicio de cargos públicos. Esta sanción fue recomendada por la Comisión Permanente, cuyo informe concluyó que el legislador “hizo mal uso de su poder como congresista para sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora que está bajo su cargo”.

Al respecto, el parlamentario no agrupado consideró que esta sanción no le parecía razonable, pues a su criterio deben ser las autoridades del sistema de justicia las que se encarguen de su caso. Asimismo, dijo que en el proceso no se tomó en cuenta las pruebas que presentó su defensa.

"Lo que se votó ayer es una infracción constitucional. Están solicitando una inhabilitación por 10 años, que no me parece lo más razonable con todo lo que se ha visto en el informe final. Porque el informe que se determina trae elementos que no han considerado y no han validado lo que nosotros hemos presentado como medios probatorios”, manifestó.