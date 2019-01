Luisa María Cuculiza, exministra de la Mujer. | Fuente: Foto: Congreso

La excongresista fujimorista Luisa María Cuculiza lamentó la situación que vive Fuerza Popular debido a los enfrentamientos entre sus congresistas y a las renuncias de varios legisladores. En diálogo con RPP Noticias, la exministra recordó que en su época como parlamentaria existía una relación "de familia" con varios de sus colegas de bancada.



"A mí me da mucha pena la situación de los fujimoristas. Hace tres años éramos una bancada muy unida, muy respetada entre nosotros. No había estos problemas de que yo me peleo contigo o me salgo del partido. Parece que la disciplina ahí no existe ni el principio de autoridad de los que dirigen el partido", señaló.

"Creo que la inexperiencia de la gente que ha entrado al partido ha hecho que todo esto se empiece a romper por todos lados. Hay que tener conciencia que cuando uno entra a un partido lo primero que tiene que tener es lealtad y si no está de acuerdo las cosas se arreglan internamente", agregó.



Cuculiza saludó la decisión de Fuerza Popular de retirar la moción de censura contra Daniel Salaverry "porque sería una nefasta imagen". No obstante, consideró que el presidente del Congreso debe tener "más tranquilidad" al momento de responder a sus colegas.

"Por más que uno tenga poder uno no puede perder la humildad. La política es servicio y que el poder no te embrutezca", señaló tras responder que "pensaría mil veces" antes de decidir su postulación al Congreso para el 2021.

Finalmente, la exministra de la Mujer lamentó la situación que vive Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. En su opinón, el error que cometió la excandidata presidencial fue seguir a cabalidad lo que le indicaban sus asesores.

"Veo en Keiko que se dejó llevar mucho por las impresiones de la gente que la rodeaba. Basta que su entorno le dijera no y ella decía no. Eso es malo porque no puedes perder el principio de autoridad", opinó.