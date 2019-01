Salgado sobre retiro de censura a Salaverry: "Primero está el país antes que nuestros intereses"

Luz Salgado explicó por qué decidieron retirar la moción de censura. | Fuente: RPP

La secretaria general de Fuerza Popular, Luz Salgado, se pronunció la tarde de este jueves respecto de la decisión de su bancada para retirar la moción de censura que habían presentado contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

En conferencia de prensa, la congresista comentó que se reunieron con Salaverry en la mañana y concluyeron que se debe priorizar el trabajo por el país, por lo que se retiró la moción. Sin embargo, defendió esta medida tras el enfrentamiento que se registró en el Pleno del pasado 7 de enero.

“Llegamos a la conclusión de que primero está el país, primero está el Perú al margen de nuestras posiciones políticas, al margen de los agravios que hemos recibido y las falsas acusaciones por las que presentamos la moción de censura (…) Primero está el país antes que nuestros intereses y es por eso que nuestra bancada ha decidido, después de conversar y esperando la respuesta del señor presidente Salaverry, ha decidido retirar la moción”.

Rechazó críticas a Fuerza Popular

La congresista criticó que Fuerza Popular sea considerado como una organización criminal o como un partido que “tiene un pacto con la impunidad”. Agregó que, en el caso de las declaraciones de Alberto de Belaunde, el presidente del Congreso reconoció que debió aplicar el reglamento del Congreso.

“Hemos pedido que no se no se puede poner como una agrupación política que tiene pacto con la impunidad. No tenemos ningún pacto contra la impunidad, no somos una organización criminal. Somos un partido político a nivel nacional el más fuerte que se ha presentado en este momento”.

“Somos respetuosos de la ley y el reglamento del Congreso es ley y con eso nos hemos gobernado. Respetos guardan respetos y cuando se pide el retiro de la palabra en un ejercicio democrático eso es lo que se hace”.