Juan Sheput estuvo esta mañana en RPP Noticias. | Fuente: RPP

El legislador Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) consideró que Fuerza Popular protagonizó un “papelón político” al retirar la moción de censura al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, iniciativa que impulsaron en solitario.

En diálogo con RPP Noticias, el congresista opinó que si el fujimorismo hubiera insistido en la censura a Salaverry, “hubiera sido una derrota contundente”.

“Ha sido un papelón político. Se les decía que no presentaran la moción, sin embargo insistieron. Insistir en la moción de censura sí los hubiera llevado a una derrota política que hubiera sido difícil de recuperarse. En la actualidad, solo tienen que recuperarse de lo que ha sido un papelón político”.

“A partir del lunes el tema va a ser el señor (Pedro) Chávarry nuevamente y Fuerza Popular tiene que pensar que ya no puede hacer lo que se le da la gana, ya no tienen una hegemonía en el Parlamento. Tienen que empezar a trabajar en función a otro tipo de actitud y no como en los últimos años”, sentenció.

El oficialista aseguró que, si Fuerza Popular hubiera insistido en la moción de censura, seguramente se hubieran concretado más renuncias de sus miembros. “Han hecho bien en retroceder, en política no es pecado retroceder”, comentó.