Galarreta dice que "no hay nada ilegal" en que trabajadores del Congreso acudan al local de Fuerza Popular en horario laboral

Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y precandidato a la primera vicepresidencia por dicho partido, justificó que tres trabajadores del Congreso realicen tareas dentro del local de la referida agrupación política en horario laboral, al señalar que dichas acciones son parte de su trabajo, por lo que no habría "nada ilegal".

En vísperas, el programa Cuarto Poder reveló que Geraly Ulloa Depaz, técnica de la Comisión Especial Multipartidaria a favor del VRAEM del Congreso; Jorge Llerena Portugal, auxiliar en el despacho de la congresista Auristela Obando; y Leticia Leyva Baylón, asesora II en el despacho del congresista Eduardo Castillo; acudían regularmente al local del partido fujimorista en Santa Beatriz, en horarios de trabajo.

Al respecto, Galarreta Velarde indicó que los tres funcionarios son trabajadores de confianza, por lo que no tienen un horario laboral, y que no hay "algo malo" con que acudan al local de su partido por pedido de los congresistas con los que trabajan.

"Es falso lo que dice el medio sobre trabajadores fantasma. Los trabajadores cumplen su función, legalmente trabajan en el Parlamento en las oficinas que corresponde; y yo entiendo, evidentemente, que hay a veces un desconocimiento de algunos temas", sostuvo en Canal N.

"Ellos son trabajadores de confianza [...] En el Congreso, hay [trabajadores de] confianza y hay del servicio que marcan tarjeta. Los trabajadores de confianza no tienen horarios. Muchas veces trabajan más horas que, incluso, los trabajadores que marcan y a las 5 se van”, agregó.

El excongresista indicó también que los trabajadores señalados "están dentro del marco legal", ya que, "cuando [por] alguna actividad necesitan salir o algo muchos han pedido o licencia o vacaciones adelantadas".

"Entiendo que hay desconocimiento, me gustaría que vean cómo funciona una oficina de un parlamentario republicano demócrata o del Partido Popular de España. Venden una noticia como si fuese algo malo que un trabajador de un congresista acuda al local partidario", remarcó.

"Es lo natural, tienen que ir a coordinar porque sus jefes son políticos"

En otro momento, Luis Galarreta sostuvo que los congresistas "hacen política", por lo que "es natural" que pidan a sus trabajadores de confianza que realicen determinadas tareas en el local partidario.

"Sí, [acuden al partido] en el horario de oficina, por supuesto. Son trabajadores de confianza, no hay nada de ilegalidad. Es decir, si yo tengo un trabajador, un congresista tiene un trabajador que es un cargo de confianza, su asesor, su asistente y le dice ‘necesito que vayas al partido a coordinar con tal persona’ [...] Eso es parte del trabajo aquí y en todo el mundo. Yo entiendo que aquí se desconoce un poco cómo funciona la política. Por eso decía, el despacho de un parlamentario del Partido Popular, del PSOE en España, del [Partido] Republicano o del [Partido] Demócrata, ¿tú crees que solamente tienen que estar de 8am. a 5pm.? No, a veces se quedan hasta las 11pm.", señaló.

"Explicado lo primero, que un trabajador de confianza de un político puede hacer trabajo político que le encarguen, por supuesto. Si está en ocio, en la playa, en su restaurante haciendo negocios, eso está pésimo, eso es otra cosa. Acá están trabajando en el Congreso todos los días. Hay dos o tres días que los han mandado al partido a coordinar algo. Bueno, es lo natural, tienen que ir a coordinar porque sus jefes son políticos", acotó.

Cuando se le consultó por qué los otros trabajadores de dichas oficinas dijeron no conocerlos cuando se preguntó por ellos vía telefónica, Galarreta Velarde alegó que, "normalmente, el personal de planta a veces no conoce al personal de confianza".

"Yo, simplemente, sugiero humildemente que, a la próxima, cuando llamen, pregunten quién es el que contesta, porque nadie sabe quién contesta. En el Congreso, las comisiones, hasta donde recuerdo, hay personal de confianza y hay personal de planta. Normalmente, el personal de planta a veces no conoce al personal de confianza, entonces yo no sé quién habrá contestado. Escucho la voz de un señor que dice algo ahí y ahí queda", sostuvo.

"La señorita [Geraly] Ulloa no tiene por qué responderle [por sus funciones], porque hay una circular en el Congreso que los funcionarios y trabajadores no dan opiniones ni entrevistas a los medios de comunicación", acotó.

Vale señalar que, según el reportaje emitido por Cuarto Poder, en el local de Fuerza Popular, Geraly Ulloa Depaz acompañaba siempre a Carmela Paucara Paxi, secretaria nacional de Organizaciones del partido, y realizaba tareas como recepcionar la correspondencia. Según la página web del Parlamento, Ulloa percibe un sueldo superior a los S/6 mil.

Por su parte, Jorge Llerena Portugal, quien percibe un sueldo por encima de los S/3 500, fue captado en horas de la mañana acudiendo al local partidario. Al consultársele a la congresista Auristela Obando si lo conocía, ella respondió: "No, nunca lo he escuchado. ¿Quién es? Ni idea”; aunque posteriormente dijo recordarlo, pero -según remarcó- "cuando salen de los despachos tienen que salir con licencia o a cuenta de vacaciones”. Sin embargo, el dominical indicó que el trabajador no tenía descuentos en sus honorarios.

Finalmente, Leticia Leyva Baylón, quien percibe más de S/10 mil mensuales, fue captada recibiendo invitados y pasando varias horas en el local del partido fujimorista.