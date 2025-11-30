Denuncian que tres trabajadores del Congreso realizan actividades partidarias en Fuerza Popular durante horario laboral

Una investigación dio cuenta que militantes del partido Fuerza Popular que figuran en planilla del Congreso cumplen funciones dentro del local partidario, ubicado en el Cercado de Lima, en horario laboral, pese a que el Estado les paga por labores legislativas.

Una investigación periodística expuso que varios militantes de Fuerza Popular —partido liderado por Keiko Fujimori— que figuran como trabajadores del Congreso acudieron en distintos días al local partidario ubicado en Santa Beatriz, Cercado de Lima, en lugar de presentarse a cumplir las funciones por las que son remunerados por el Estado.

Los señalados son Leticia Leyva Baylón, Jorge Llerena Portugal y Geraly Ulloa Depaz, quienes fueron grabados realizando coordinaciones y actividades internas del partido dentro del establecimiento fujimorista, según el programa Cuarto Poder.

El dominical reportó que en las oficinas parlamentarias donde estos trabajadores deberían cumplir funciones “nadie sabe de ellos”, ni siquiera “sus propios jefes, los congresistas”. Un caso es el del legislador Auristela Ana Obando Morgan. Al ser consultada por Jorge Llerena Portugal —registrado en planilla como auxiliar de su despacho con un salario superior a S/3 500— la congresista respondió: “Nunca lo he escuchado”. Solo tras insistencia del reportero reconoció su nombre, aunque no pudo explicar cuáles son sus tareas.

“En el portal del Congreso no figura ningún descuento (por inasistencias). Parece recibir su pago completo como si realmente cumpliera funciones en el despacho de la congresista”, precisó el reportaje.

La situación se repite en el caso de Geraly Ulloa Depaz, quien aparece contratada como técnica de la Comisión Especial Multisectorial a favor de los Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), con un sueldo mensual de S/ 6 007. Sin embargo, cuando el programa contactó a dicha comisión, un trabajador afirmó: “Aquí no hay ninguna Geraly Ulloa”. El dominical verificó que Ulloa estuvo en el local partidario los días 19, 20 y 24 de noviembre, durante pleno horario laboral.

Por su parte, Leticia Leyva Baylón, también militante fujimorista, figura en el régimen laboral del Parlamento como asesora II del despacho del congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas, con un salario de S/10 502. Según el programa, Leyva “coordina, recibe invitados y pasaría largas horas” en el local de Fuerza Popular, igualmente durante el horario de trabajo.