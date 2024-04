Gerente general de AFP Integra sobre aprobación de séptimo retiro de fondos: "El Ejecutivo debería observarlo"

Congreso El gerente general de AFP Integra consideró que la aprobación del séptimo retiro perjudicaría el futuro de los pensionistas

El pleno del Congreso aprobó ayer, jueves, el séptimo retiro facultativo de hasta 4 UIT de los fondos de los afiliados en el Sistema Privado de Pensiones.

Con 97 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, la Representación Nacional aprobó el dictamen que estipula la disposición de dicho fondo hasta por un monto estimado de S/20 600.

Al respecto, Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, en diálogo con RPP, consideró que el Ejecutivo debería observar la autógrafa de ley respectiva, ya que, según dijo, "el retiro que se ha aprobado puede generar una salida de fondos de S/35 mil millones que es casi un tercio de los fondos".

"El Ministerio de Economía presentó un documento a la Comisión de Economía hace mes y medio opinando sobre la propuesta de este retiro ,y la opinión del ministerio es contundentemente en contra del retiro. Si son consistentes, deberían observar este proyecto", indicó.

Asimismo, consultado sobre la posibilidad de que el Congreso apruebe la norma por insistencia, Ferrini sostuvo que, en ese caso, el Congreso deber

"Sí, pero que el Congreso asuma la responsabilidad completa. Y es lamentable, porque hemos perdido ese contrapeso. Acá no solamente es que las AFP decimos que el retiro es malo o el MEF, todas las instituciones que han pasado, locales e internacionales, consideran que el retiro le hace daño, principalmente al ciudadano", sostuvo.

"Es urgente" la reforma del sistema privado de pensiones

Por otro lado, el gerente general de AFP Integra consideró que es "urgente" una reforma del sistema privado de pensiones, y, en esa línea, consideró buena la propuesta presentada por el fujimorismo, ayer, en la sesión del pleno.

Como se recuerda, durante el debate en el pleno, la bancada de Fuerza Popular solicitó pasar a un cuarto intermedio para que se debata un texto sustitutorio que proponía la reforma total del sistema de pensiones, pese a que el punto de agenda acordado era el retiro facultativo de hasta 4 UIT de las AFP.

De este modo, el fujimorismo planteaba crear "el Sistema Integral Previsional Peruano, incorporando al Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, a fin de garantizar la protección previsional de todos los ciudadanos tengan o no vínculo laboral".

Al respecto, Ferrini indicó que dicha propuesta iba "por la dirección correcta".

"Ese pedido (de reforma) viene de hace muchísimos años, (ayer) no se aprobó. Creo que los puntos que se planteó en esa reforma que ponía Fuerza Popular recogía mucho de lo que estaba en el dictamen de la Comisión de Economía, y creo que era una buena propuesta", sostuvo.

"Lo interesante de ese dictamen de la Comisión de Economía es que ha logrado recoger muchos de los consensos de distintas facciones: proponía un sistema integrado, ampliar Pensión 65, pensión mínima para todos, algunos incentivos para el ahorro voluntario y pensión por consumo, tal vez no lo suficientemente agresivos, pero en la dirección correcta".

Asimismo, Ferrini hizo hincapié en que "es urgente la reforma" al sistema de pensiones.

"Nosotros vamos a insistir hasta el final, creemos que es urgente la reforma, pero sí tenemos preocupación de falta de voluntad política del Congreso para impulsarla", afirmó.

"Acá lo que falta es voluntad. El Congreso no ha mostrado voluntad para aprobar ninguna reforma en los últimos 7 años. Y este último Congreso y los anteriores se han enfocado más en retirar los fondos, pero ninguna propuesta que nos haga pensar que desde el Congreso se quiere tener un sistema previsional (…) Todas las propuestas que van desde el Congreso apuntan a que el peruano se quede sin pensión", indicó.

Además, consideró que "el impacto a la pensión de ese retiro va a ser dramático".

"Somos un país que todavía es joven y una población que está empezando a recomponer sus fondos. Por eso, decimos que este retiro no tiene ningún sentido, tanto por los argumentos que da el Congreso de que esto va a repotenciar la economía, como por lo que estamos generando que es una pérdida de pensiones futuras inmensa. Lo que el Congreso no dice y no se está dando cuenta es que si una persona que tiene 30 años de vida y que ha aportado desde los 20 pueda haber acumulado S/20 mil, ganando un poco más del sueldo mínimo. Esos S/20 mil a los 30 años son S/300 mil a la edad de jubilación solo por la rentabilidad", explicó.

"Lo que está haciendo el Congreso con esos retiros es no restar el monto de pensión en S/20 mil sino en S/300 mil. Ese es el daño que se le ha hecho al ciudadano, no al sistema", puntualizó.