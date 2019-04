Congreso otorgó el voto de confianza al Gabinete Del Solar. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Gilbert Violeta (Contigo) consideró que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se equivocó al "pechar" al Parlamento durante su presentación para solicitar el voto de confianza para su Gabinete.

"Cometió un error cuando, una vez más, pecha al Parlamento que es a quien le vas a pedir el voto de confianza. Lo terminas desafiando cuando un sector importante reclamaba la política de género y ayer publican los lineamientos de la política de género", dijo.

En entrevista con RPP Noticias, el legislador consideró que al discurso de Del Solar le faltó centrarse en los lineamientos generales del Gobierno. Asimismo, recordó que la votación para otorgar la confianza fue "la más baja de la última década, por lo menos".



"Si bien el Gabinete se ha llevado una aprobación de investidura, lo que sí es cierto es que la legitimidad la va a tener que ganar en la cancha, con medidas concretas y haciendo gestión", señaló.

El parlamentario recordó que el Gabinete que preside Salvador Del Solar cuenta con "más de un ministro cuestionado", así como las críticas por el incremento de un presupuesto en consultoría, que ha generado desconfianza en sectores al interior del Congreso.

"No me ha generado una gran esperanza, no me ha generado una gran expectativa. Saludo que se haya aprobado el Gabinete porque era lo que correspondía", dijo.