Los legisladores Gilbert Violeta y Juan Sheput renunciaron este martes a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK). Ambos parlamentarios hicieron el anuncio mediante sus cuentas en Twitter.

"No me prestaré al juego perverso de la tiranía. Pedimos respeto al partido y diálogo democrático y nos respondieron con un proceso administrativo sancionador que sólo busca expulsarnos de la bancada. ¡Los principios no se negocian!", escribió Violeta y adjunto el oficio dirigido al portavoz Jorge Meléndez.

Por su parte, Sheput señaló que presentó su renuncia irrevocable "en coherencia con mis convicciones democráticas y de creencia en un sistema de partidos". "La aritmética de la mayoría no les da la razón", agregó dirgiéndose a la bancada.



Este martes más temprano, ambos legisladores habían presentado una licencia temporal a la bancada oficialista. En respuesta, el grupo parlamentario anunció un proceso para sancionarlos.

Según se lee en el oficio enviado a Meléndez, Violeta tomó conocimiento de que en la sesión de la bancada, se acordó negarles el permiso a una licencia parlamentaria e iniciarles un proceso administrativo. Este acuerdo, añade, denota una absoluta ignorancia legal y una clara animadversión política que evidencia la total falta de garantías para tener un proceso justo y apegado a la ley".

En tanto, en su carta Sheput escribe: "No puede ser que, en tanto el gobierno del presidente Vizcarra impulsa una Reforma Política,la bancada de Peruanos por el Kambio marcha en sentido contrario al fortalecimiento institucional, manteniendo una actitud contraria al espíritu dialogante en que se enmarca la política".

