Guerra García, en contra de que la bicameralidad sea sometida a referéndum, pues considera que no sería aprobada

Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, consideró este lunes que no se debería someter el proyecto de regreso a la bicameralidad a un referéndum, pues actualmente existe una campaña de desprestigio contra el Parlamento y el resultado de la consulta popular sería negativo.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, el parlamentario fujimorista señaló que esta campaña es merecida, debido a la falta de experiencia en el Legislativo, además de los diversos casos de irregularidades que protagonizan algunos congresistas. Sin embargo, señaló que es necesario que este poder levante perfil y que la reincorporación del Senado aportaría a ello.

“Yo no creo en las democracias basadas en referéndum, plebiscitarias. Es mi posición. Creo, además, que va a dar lugar a muchas suspicacias. Es decir, cualquier Congreso que plantee referéndum para temas así, les van a decir no, en medio de una campaña, y creo que estamos en medio de una campaña merecida, pero de desprestigio al Congreso permanentemente. Hay muy poca experiencia, hay gente que ha salido, esto de los mocha sueldos, los roba sueldos y esto no ha podido dar lugar a que el Congreso levante el perfil”, sostuvo.

Sobre retorno a la bicameralidad

Así, el congresista defendió el proyecto de retorno a la bicameralidad en el Parlamento y dijo que permitiría al Legislativo mayor reflexión respecto de las iniciativas que se plantean. Además, indicó que mejoraría el tema de la representación, pues la cámara de senadores comprendería a 50 nuevos integrantes.

“Es una cámara de senadores de más de 45 años que deberán reflexionar, mirar y devolverle a la cámara de diputados, si es que las normas no están correctas, hacerlos reflexionar o aprobarlas”, manifestó el legislador.

“En nuestro país estamos subrepresentados; es decir, los habitantes tienen pocos representantes y hay zonas, por ejemplo, Madre de Dios, que tiene un congresista. Nosotros teníamos 180 representantes en el año 92 que fue disuelto el Congreso por Fujimori. Tenemos el doble de población, teníamos 17 millones y ahora tenemos 34 millones, pero tenemos menos representantes, porque antes teníamos 180 y ahora tenemos 130”, dijo.

En ese sentido, reconoció que el retorno de la bicameralidad representaría un gasto adicional al Estado; no obstante, dijo que es necesario que el país invierta en el desarrollo de sus instituciones y mencionó que el Parlamento es la principal institución del país.

“Mucho se cuestiona y se dice se gasta, para qué se va a gastar. Creo que un país tiene que invertir en sus instituciones y una de ellas, para mí la principal, es el Congreso. Para mí, no hay democracias sin un Congreso, por más malo que sea”, comentó.

“El presupuesto del Congreso de la República en los últimos 40 años sigue siendo un presupuesto bastante pequeño en relación con el presupuesto del país, cuando teníamos dos cámaras no era ni la décima parte de lo que es ahora”, añadió.