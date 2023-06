Francis Paredes dijo haberse incomodado por incidente con María del Carmen Alva y que no recibió apoyo de su bancada

Días después del incidente en el que Francis Paredes (Bloque Magisterial) habría sido presionada por María del Carmen Alva (Acción Popular) para que vote a favor de la bicameralidad, la congresista reflexionó sobre sus primeras declaraciones tras ese momento y reconoció haberse sentido incómoda por el comportamiento de su colega en el Hemiciclo del Parlamento.

“[¿Se equivocó con sus primeras declaraciones?] Puede ser, no lo tomo como una equivocación, los que conocen a María del Carmen Alva saben cómo reacciona. No le quise darle ese espacio que ella quería. Ni le miraba. (A ella) no le importaba, yo me sentía incómoda, es la verdad”, declaró en una entrevista a Canal N.

En ese sentido, cuestionó no haber recibido respaldo parlamentario luego del incidente, al punto que, según refirió, su propia bancada (Bloque Magisterial) no se solidarizó con ella tras lo ocurrido en la votación sobre la bicameralidad —cuya votación quedó en cuarto intermedio tras una reconsideración—.

“Quiero llamar más a la empatía, a la solidaridad de los colegas congresistas porque no hubo por lo menos colegas que vengan y digan ‘por favor, colega, tranquilícese’. Porque en el momento no solamente ha habido una persona, sino muchas alrededor (…) Hubo una sola bancada que se solidarizó que es Perú Bicentenario. Ni mi bancada hasta el día de hoy no se ha solidarizado conmigo, solamente algunos de mis colegas y eso es lamentable”

Recordó que el congresista Víctor Cutipa (Perú Bicentenario) se acercó, pero que luego se retiró mientras ella buscaba no hacer caso a los comentarios de María del Carmen Alva y demás parlamentarios por la votación de la bicameralidad. “Yo me sentí incómoda por las cámaras, porque si hubiera estado en otro lugar hubiera reaccionado de otra manera”.

“Ya la conocemos [a María del Carmen] y me dice ‘mírame’ y me dice ‘es el momento para cambiar la historia, cambia tu voto. Nos falta uno solo’. [Jorge] Marticorena decía que era mentira, que están con 84 y les faltaban cinco. En esa misma línea, lo que ha sucedido es lo que sucede en las calles: por la indiferencia pasan muchas cosas”, declaró Paredes a Canal N.

¿Qué señaló el jueves 8 de junio?

Minutos después de culminar la votación, la congresista Francis Paredes había declarado que comprendía a su colega María del Carmen Alva. "Yo la entiendo a mi colega y la respeto".

La legisladora justificó la reacción de los parlamentarios, que se viralizó en redes sociales, porque "pensaban que tenían los votos" para aprobar la bicameralidad sin la necesidad de un referéndum.

En esa línea, la congresista María del Carmen Alva señaló que tiene una buena relación con su colega Francis Paredes y que se conversó para convencerla de votar a favor. "Yo no la he jalado. Yo y todo el mundo sabe cómo converso y hablo, yo abrazo a la gente...yo no maltrato a nadie", sostuvo.

"Acá nosotros venimos, nos abrazamos. Sé muy bien cómo me comporto. No es una mala forma de presionar. Yo no falto el respeto, no agrandemos esto, tenemos una muy buena relación", añadió.

En ese sentido, María del Carmen Alva sostuvo que lo ocurrido fue debido a que faltaba un voto para aprobar la bicameralidad y que no se podía perder la votación.