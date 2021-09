Congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán. | Fuente: Facebook Rosangella Barbarán

La congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, señaló que el parlamentario de Perú Libre, Jaime Quito, “está mintiendo” al decir que no fue testigo de la agresión verbal del premier Guido Bellido hacia Patricia Chirinos.

“Yo recuerdo que en otra ocasión, no sé si fue antes o después de ese hecho (la agresión), coincidimos. Yo estaba ahí, el señor Quito y la señora Patricia Chirinos. Entonces, de que él diga que nunca habló con ella es mentira”, indicó en RPP Noticias.

Además, aseguró que Guido Bellido ha conversado “en algún momento” con Patricia Chirinos.

“(Guido Bellido) tiene que recordar que cuando el señor Jaime Quito era parte de la Junta Preparatoria, él siempre se entrometía, estaba dentro de las reuniones cuando él (Guido Bellido) no era parte de la Junta Preparatoria. Cada vez que había una reunión, (Guido Bellido) estaba ahí. No entiendo por qué pero él estaba”, comentó.

En ese sentido, consideró que el presidente del Consejo de Ministros “está dando manotazos de ahogado frente a una situación que él sabe que es condenable y es delicada”.

Asimismo, condenó que tanto el premier como la presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, ambos del partido Perú Libre, intenten desmerecer la denuncia de Patricia Chirinos.

“Lo que está intentando es desmerecer o desmentir, al igual que la presidenta de la Comisión de la Mujer, la denuncia de Patricia Chirinos, que como muchas mujeres no lo hacen en su momento”, manifestó.

Rosangella Barbarán añadió que, ya con la instalación de la Comisión de Ética, el caso de la congresista Patricia Chirinos, será “uno de los primeros” que se revisará.

Denuncia pública de Patricia Chirinos

La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, denunció que el premier Guido Bellido la agredió verbalmente dentro del recinto parlamentario cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.



"Sí pues, me agredió", aseguró en un primer momento Patricia Chirinos en entrevista con el programa Ampliación de Noticias. La congresista explicó que el hecho se originó cuando ella solicitó la oficina parlamentaria donde trabajó su padre Enrique Chirinos Soto.

"Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúndeme. Y Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", afirmó.

Patricia Chirinos señaló que en el momento de la agresión verbal se encontraba el congresista Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú), José Jerí (Somos Perú) y "otros más por allí".





