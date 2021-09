El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, cuestionó que la legisladora Patricia Chirinos no haya denunciado de inmediato la presunta agresión. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, consideró como “muy peligrosa” la denuncia por agresión verbal que hizo en su contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, y recomendó a las mujeres que antes de actuar de esta forma piensen en que tienen padres, hijos o hermanos que podrían ser afectados.

Sostuvo que este tipo de acusaciones pueden ser “mal utilizadas” y que generan un “daño fuerte” a las personas contra quienes son realizadas. En ese sentido, recomendó a las mujeres considerar qué pasaría si un familiar varón recibe una denuncia similar.

“La única recomendación a todas nuestras hermanas, a cualquier compañera, es que uno, a veces, antes de ponerse en eso, uno tiene que pensarlo. Tiene un padre, tiene un hijo, tiene un hermano. Entonces, si yo fuera mujer, digo: '¿qué pasaría si a mi hijo le dijeran eso, a mi padre si por alguna situación le dijera eso, o a mi esposo?'", dijo a Belmont en Best Cable.

Niega agresión verbal

Una vez más, el titular del Gabinete Ministerial rechazó haber agredido verbalmente a la también parlamentaria de Avanza País y señaló que ni siquiera hubo un diálogo entre ambos. Añadió que él no dijo nada de lo que le acusa Patricia Chirinos, pues tiene hermana y madre.

Sin embargo cuestionó que la legisladora haya esperado para presentar su denuncia, pues “si fuera tan cierto” la hubiera dado a conocer en ese instante y no la hubiera guardado para plantear su interpelación ante el pleno del Congreso.

“Yo no le he proferido esa palabra; es más, no dialogó conmigo, sino que ella pedía digamos una oficina, creo que era de su padre o algo así; pero yo no sé, porque además de eso si fuera tan cierto, una persona en ese mismo instante sale y da a conocerlo. No se lo guarda para la interpelación, plantea la interpelación o en la presentación en el Congreso”, indicó.

“Tal vez la congresista se ha imaginado o estaba pensando en alguna otra cosa, qué sé yo, pero no entiendo cómo ha podido acusarme y, a partir de ello, todos contra mi persona”, añadió.

Denuncia de Patricia Chirinos

La legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, denunció en RPP Noticias que Guido Bellido la agredió verbalmente, cuando le solicitó que le permitieran ocupar la oficina donde trabajó su padre, Enrique Chirinos Soto.

"Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", indicó Patricia Chirinos.

Al respecto, el jefe del Gabinete Ministerial negó haber utilizado esas expresiones y aseguró que la denuncia de Patricia Chirinos es parte de una “estrategia” para sacarlo del cargo y desestabilizar al Gobierno de Pedro Castillo.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Por qué es importante aplicarse las dos dosis de la vacuna?