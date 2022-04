Héctor Acuña, congresista de Alianza Para el Progreso. | Fuente: RPP

El congresista Héctor Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso) se mostró a favor de las iniciativas legislativas que buscan acortar el mandato presidencial y parlamentario a fin de adelantar las elecciones generales.

"Sí, la decisión está tomada, en mi caso, creo que estamos buscando lo mejor para el Perú", dijo a RPP Noticias, y señaló que "no solo debe pensarse en el recorte", sino que "hay que complementarlo con otras reformas".

"Lo importante es que no debe repetirse cada año lo mismo. Si no hay reformas, si no hay acciones que aseguren una mejor representación, tanto nos quejamos de que no hay representación, pero no lo mejoramos", remarcó.

En ese sentido, mencionó que la bicameralidad es una propuesta importante que podría hacerse "sin que genere mayor gasto al Estado porque el Congreso tiene recursos". Asimismo, dijo que deberían implementarse la reelección congresal y la renovación por tercios.

Congresistas presentan proyectos para adelantar elecciones

Congresistas de dos bancadas presentaron el último jueves proyectos de reforma constitucional que plantean reducir el mandato del presidente Pedro Castillo y del Parlamento hasta el 2023 y adelantar a ese año los comicios para elegir a sus sucesores.

El legislador Pasión Dávila de Perú Libre presentó una iniciativa, con la firma de otros siete parlamentarios de su bancada, que plantea modificar el plazo del mandato del jefe de Estado, la vicepresidenta, Dina Boluarte, y los 130 congresistas elegidos en el 2021.

El adelanto de elecciones, dice el proyecto, "fortalecerá" el sistema político y democrático del país porque el recorte del mandato presidencial y legislativo constituye "una salida constitucional y democrática".



En forma paralela, la legisladora Digna Calle, de la bancada Podemos Perú, presentó también un proyecto de reforma constitucional que recorta el mandato presidencial y de los parlamentarios hasta julio de 2023 y propone el adelanto de elecciones para marzo de 2023.



La legisladora mencionó la crisis política actual, el descontento de los ciudadanos y la convulsión generada por protestas sociales como sustento para presentar esta iniciativa.