Congresista Héctor Acuña confirma que estuvo presente en cumpleaños de Diego Bazán en Trujillo

El congresista Héctor Acuña señaló que algunos colegas estuvieron presenten y que le causó sorpresa dicha presencia. "Sospecho que han venido por el cumpleaños, ya que nunca compartieron su agenda", declaró a RPP. | Fuente: Composición

El congresista Héctor Acuña confirmó en La Rotativa del Aire-Trujillo de RPP Noticias que estuvo presente en el cumpleaños del parlamentario Diego Bazán (Avanza País) en febrero de este año en la región La Libertad. "Sí, claro", dijo.

"Habían varios (congresistas), me llamó la atención", continuó Acuña, quien confirmó que también estuvieron en el cumpleaños Kira Alcarraz, María del Carmen Alva, Patricia Chirinos y Edward Málaga. En contraparte, señaló que no vio a Rosangella Barbarán ni a Jorge Zeballos. "Estaba el chino Jon Tay", agregó.

Al ser consultado sobre si los parlamentarios utilizaron los recursos del Parlamento para esta actividad, mencionó: "Me imagino, porque nosotros cuando venimos a nuestra semana de representación, realmente a nuestro lugar de origen, ¿quién nos da? El Congreso, ¿no?".

"Sospecho que han venido por el cumpleaños [de Diego Bazán] ya que nunca compartieron su agenda. Yo asistí al cumpleaños de Diego puntualmente, yo creo que he podido estar dos o tres horas y me retiré. Lo único que puedo decir es que yo me encontré a los colegas en el cumpleaños de Diego", declaró el parlamentario en La Rotativa del Aire-Trujillo.

Viajes en semana de representación

Héctor Acuña señaló que los parlamentarios utilizan los pasajes que les da el Congreso para realizar sus viajes por Semana de Representación; sin embargo, declaró que algunos colegas "tienen una predisposición al trabajo, a la diversión, o a la vida social". "Ya es propio de cada uno, aunque realmente me llamó la atención (congresistas en cumpleaños)", añadió.

"En mi caso solo tenemos los pasajes que nos da el Congreso. Sí utilizamos los pasajes para venir a nuestra región, yo vengo por las múltiples actividades que tengo en la región. Normalmente cuando estoy en la región me toca hacer diferentes actividades, pero de que estuve en el cumpleaños de Diego...sí, lo estuve", aseguró.

Consultado sobre su rutina de viaje para la Semana de Representación, dijo que viaja el viernes en la noche y regresa el domingo por la noche. "[¿Usted posiblemente ha llegado a Trujillo el viernes 10 de febrero?] Sí, posiblemente en la noche. [Y que haya regresado a Lima el domingo 12 o lunes 13] El domingo en la noche", declaró en La Rotativa del Aire-Trujillo.

Por otro lado, Héctor Acuña señaló que cada congresista se hará responsable del uso económico durante los viajes por Semana de Representación, en un contexto donde el parlamentario presenta alto porcentaje de desaprobación, según la última encuensta de la CPI.

"Realmente el Congreso no debe ser una isla, debemos dar el ejemplo. ¿Y quién investiga al Congreso? Nadie, hay una falla. No he viajado al extranjero ni una vez, pero es lamentable que haya colegas que viajen una cantidad de veces, que utilicen el Congreso para conocer el mundo es lamentable. En mi caso no tengo ningún problema que se investigue", sostuvo.