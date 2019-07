Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) criticó que se busque, por intermedio de una cuestión previa planteada por el congresista Marco Arana (Frente Amplio), que se incluya el delito de organización criminal en la acusación contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry y calificó como una "obsesión" que este tema se siga debatiendo en el Parlamento.

"Es paradójico que sigamos discutiendo el tema de Chávarry. Acá hay una obsesión, casi patológica, respecto al fiscal supremo Pedro Chávarry. ¿Qué están buscando? ¿De qué tienen temor? ¿Qué no quieren que se investigue que tanto empeño y saña le ponen a este señor? Yo hasta ahora no he visto ningún elemento de juicio para que se diga que está como miembro de una organización criminal", señaló.

El legislador fujimorista consideró que no se evidencia ninguna conducta ilícita en las conversaciones que mantuvo el exfiscal de la Nación con el suspendido por juez supremo César Hinostroza. Asimismo, denunció un "tinglado" para filtrar audios ilícitos y presionar de esta manera a los jueces que tienen a su cargo casos emblemáticos.



"Al filtrar esos audios, jueces y fiscales se sienten extorsionados y termina inhibiéndose de tal o cual proceso. De esa manera, en el Perú no existe un estado de derecho porque quien maneja la Fiscalía y el Poder Judicial, por lo menos gran parte, es Gorriti en base a la extorsión que hace a jueces y fiscales", señaló.

Finalmente, Becerril cuestionó al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por no reclamar esta presunta "manipulación" de jueces y fiscales mediante la difusión de audios y defienda de esta manera la autonomía de la institución que lidera.

"Poco a poco se va a dar a conocer ese tinglado armado para sacar del camino al fiscal supremo Pedro Chávarry por investigaciones que estaba haciendo. Todo el tinglado que han armado se va a caer porque todo se sabe", dijo.