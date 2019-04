Héctor Becerril denunció que fue víctima de asalto. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) denunció que hace tres semanas, luego de acudir al penal de Chorrillos para visitar a Keiko Fujimori, fue víctima de un intento de asalto con arma de fuego para arrebatarle su celular sin importar que se encontraba con su personal de seguridad.

"No sé con qué intención, testigo de esto es el miembro de mi seguridad. No di cuenta a la Policía ni al periodismo porque cuando es de Fuerza Popular esto no interesa. ¿Qué relevancia puede tener que a un congresista le han puesto una pistola en la cabeza?", contó.

"Se me acercó (el delincuente), estaba con la ventana abierta, me puso la pistola en la cabeza y me pidió mi celular. Mi celular se cayó en medio del auto, no se lo pude dar, se fue, regresó y me golpeó con el revolver en la cabeza y me hizo una contusión y se retiró, agregó.

Asesor del congresista Héctor Becerril fue hallado muerto.

Su asesor fue hallado muerto

El congresista Héctor Becerril hizo estas declaraciones luego de informar que un miembro de su despacho parlamentario, identificado como Igor García Nieto, fue encontrado muerto luego de acudir a un evento social en Cieneguilla. En declaraciones a la prensa, el legislador informó que esta persona trabajó por cinco años en su despacho en calidad de técnico.

"Está en la Morgue y ha sido asesinado. Lamento mucho que la inseguridad ciudadana haya llegado a tales extremos. Un joven con mucho futuro por delante hoy ve truncada su expectativa de vida", señaló tras precisar que el joven fue encontrado en un descampado por un patrullero de la Policía.

El legislador precisó que el trabajador fue encontrado con varios golpes en la frente y la cabeza, así como con varios hematomas en diferentes partes del cuerpo. El parlamentario señaló que este caso debe llamar la atención del incremento de la seguridad ciudadana.