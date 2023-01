Heidy Juárez: congresista habría condicionado sus votos en el Congreso por financiamiento de obras, según Panorama

Antes de que saliera el Decreto Supremo, la congresista se había reunido con el entonces premier Aníbal Torres, el 7 de junio de 2022. | Fuente: Congreso

La congresista no agrupada Heidy Juárez Calle habría pasado de la oposición al gobierno del expresidente Pedro Castillo a formar parte del mismo luego que el Ejecutivo aprobara tres obras millonarias a solicitud de ella, según el dominical Panorama.

De acuerdo con el programa periodístico, el 1 de junio del 2022, la congresista envió un oficio al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en ese entonces liderado por Óscar Graham, para solicitar el financiamiento de cuatro proyectos para su región (Piura) por un valor de S/ 80 millones.

Asimismo, Panorama reveló que seís días después del oficio (el 7 de junio) Heidy Juárez se reunió con el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

El 4 de agosto, el Gobierno —mediante Decreto Supremo— aprobó el financiamiento de un pliego de obras en el cual se incluyó tres de las cuatro solicitadas por la parlamentaria.

"No es nuestra función [de congresista] el tema de ver obras", declaró Juárez al ser consultada por el periodista de Panorama sobre el oficio.

Cambio de votos

El dominical Panorama narró que antes del oficio (01/06/2022) la parlamentaria Heidy Juárez mostraba una posición en contra de los actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.

Ello lo demostró en votar a favor de interpelar a Aníbal Torres el 3 de mayo del año pasado y sus comentarios en redes sociales en los primeros meses del 2022, como revela el dominical.

Sin embargo, tras aprobarse tres de los cuatro proyectos solicitados, Juárez comenzó a votar desde el Congreso en defensa del gobierno.

Por ejemplo, el 23 de setiembre votó en contra de la censura del exministro del Interior, Willy Huerta; el 13 de octubre votó igual para la interpelación del excanciller César Landa y el 17 de noviembre votó a favor en que se le autorice a Pedro Castillo viajar a México.

"No lo recuerdo, tendría que revisar mis notas y las fechas para darte una respuesta contundente", respondió Juárez cuando se le consultó sobre estas tres votaciones tras el Decreto Supremo.

¿Quién es Heidy Juárez?

Como se sabe, Heidy Juárez llegó al Parlamento a través del partido Alianza para el Progreso (APP) en representación a la región Piura. Sin embargo, fue expulsada por traición tras ser acusada de grabar una conversación de su colega Lady Camones cuando esta era presidenta del Congreso.

"No sé bajo qué parámetro han establecido de que soy yo la responsable de la filtración de estos audios, no me han dicho absolutamente nada. Voy a ejercer mi defensa y poder demostrar que no soy la culpable, está de por medio mi nombre y representación", declaró a RPP Heidy Juárez en setiembre de 2022 cuando supo de su expulsión

Asimismo, más allá de sus pronunciamientos, juró como ministra de la Mujer en noviembre del año pasado, hecho que generó el pronunciamiento de la bancada Podemos Perú que señaló desconocer la decisión de la parlamentaria. Finalmente, Juárez presentó su renuncia irrevocable al grupo parlamentario.

"Por un criterio de conciencia a fin de no tener conflictos de interés con las decisiones políticas del Grupo Parlamentaria Podemos Perú, presento mi renuncia irrevocable a la bancada, no sin antes agradecer por la oportunidad brindada, augurándole los mejores éxitos en su gestión", indicó.