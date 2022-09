La congresista Heidy Juárez anunció que tomará medidas legales para "limpiar su nombre" | Fuente: Congreso de la República

La congresista Heidy Juárez se pronunció a través de Twitter sobre la decisión del Comité Político Nacional de Alianza para el Progreso (APP) de expulsarla del partido tras considerarla responsable de la filtración de los audios que revelan coordinaciones entre César Acuña; Lady Camones, presidenta del Congreso, y parlamentarios de su bancada.

Al respecto, Juárez señaló que le "sorprende ingratamente" la decisión de APP ya que no le comunicaron "nada" previamente.

"Me sorprende ingratamente que se haya tomado dicha decisión sin siquiera haberme comunicado nada previamente, mucho menos se me ha dado la posibilidad de ejercer mi legítimo derecho a hacer mis descargos, más aún, cuando públicamente he señalado que me someto a cualquier investigación que considere pertinente el Partido", señaló la parlamentaria en un comunicado.

Asimismo, "rechazó rontundamente" tener responsabilidad en la filtración de los audios y cuestionó las pericias que señalaron su autoría.

"Según el comunicado (de APP) se basa en un análisis técnico sin indicar qué tipo de pericia se ha realizado, los métodos utilizados, ni las conclusiones a las que se arriban, análisis al cual no he tenido acceso", señaló.

Además, la congresista por Piura señaló que su asistencia a Palacio de Gobierno, el día en que se difundieron los audios, obedeció a actividades propias de su trabajo parlamentario y "fue comunicada" al vocero de la bancada de APP y "consultada" a Richard Acuña de quien dijo "no haber tenido respuesta".

"Adoptaré las medidas pertinentes a fin de demostrar mi inocencia, asimismo tomaré las medidas legales que correspondan a fin de limpiar mi buen nombre", finalizó Juárez en el comunicado.





A toda la opinión pública mi pronunciamiento ante las injustas acusaciones pic.twitter.com/p333r7XXYD — Heidy Juárez (@heidyjuarezc) September 5, 2022

Bancada de APP defiende reuniones

Por otro lado, la bancada de APP, en un comunicado difundido hoy en redes sociales, señaló que las reuniones entre líderes políticos y congresistas es "lo usual".

"Las reuniones de bancada con los directivos de los partidos políticos es lo usual y correcto de TODOS Y CADA UNO de los grupos parlamentarios del Congreso de la República, en los que se trata puntos de interés público nacional, regional y local y se definen posturas y estrategias políticas", señalaron.

Como se sabe, en uno de los audios filtrados se escucha a César Acuña exigirle a la presidenta del Congreso, Lady Camones, priorizar un proyecto de ley que beneficiaría a su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad. El hecho ocurrió durante una reunión del partido en Lima, la cual fue convocada por el propio Acuña y en la que también participaron asesores parlamentarios.

"Exigimos no engañar a la población con afirmaciones falsas y tendenciosas sobre el funcionamiento de los trámites parlamentarios. No se puede hacer creer que alguien puede disponer a los 130 congresistas a tomar ciertas posiciones o cómo votar en las distintas instancias del Parlamento", subrayó la bancada de APP.

Asimismo, manifestaro su respaldo a la gestión de Lady Camones y dijeron "rechazar" los ataques en su contra por parte del Ejecutivo.