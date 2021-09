José Cueto, congresista de la bancada de Renovación Popular. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El congresista José Cueto, de la bancada de Renovación Popular, señaló que las preguntas que tendrá que responder el ministro de Trabajo, Iber Maraví, como parte de un pliego interpelatorio, se centran en los atestados policiales y en la información pública sobre su presunta participación en atentados terroristas.

"En lugar de estarnos preocupando por los verdaderos problemas del país, tenemos que estar perdiendo tiempo en estas cosas. Es incómodo perder tiempo ante tanta evidencia, por más que el señor Maraví lo niegue y lo seguirá negando. Seguro cuando venga al pliego interpelatorio lo seguirá negando, pero las pruebas están ahí", indicó.

"Cada día aparecen más cosas y lo peor de todo es que, a pesar de que hay estas pruebas, que él podrá decir que no ha sido sentenciado, le podríamos decir que cuando han ido a capturarlo en la época, estaba como no habido. Y hay que recordar que, en esa época, cuando Sendero tenía el más alto de su poderío, la Justicia fue conminada a no ejercerla", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario consideró como una "amenaza" la posibilidad de que el Gabinete Ministerial solicite una cuestión de confianza ante las mociones de interpelación y censura contra los ministros de Estado. Asimismo, cuestionó que el premier Guido Bellido pretenda utilizar este mecanismo ante un ministro "tan cuestionado".

"Si no nos satisface (las respuestas al pliego interpelatorio), que yo no tengo ninguna duda de que no lo hará, seguramente pasaremos a la censura. El señor no debería estar. El presidente debería pensar un poco en las calles, como a él le gusta, donde él y otros más no deberían estar. Que vea las encuestas, él mismo está con una bajísima aprobación", apuntó.









Las preguntas de la interpelación

El pliego interpelatorio que deberá responder el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maravi Olarte, son las siguientes:



1. Para que aclare sobre sus relaciones con el Sutep Conare, ala más radical del magisterio que tendría vínculos con organizaciones subversivas como Movadef.

2. Para que aclare sobre sus relaciones con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huarancca y Edith Lagos y su participación en actos delictivos según el atestado policial N°12-SE-JDp, que consigna hechos comprendidos desde junio de 1980 a mayo de 1981 en Ayacucho.

3. Para que aclare sobre los sucesos ocurridos entre junio de 1980 y octubre de 1981, de acuerdo con el atestado policial N° 001-SE-JDp, del 5 de febrero de 1982, que incluyen la comisión del presunto delito de homicidio y lesiones graves con arma de fuego, además de otros actos ilegales mencionados.

4. Para que aclare en qué circunstancias se le sentenció a cuatro años de prisión suspendida en el año 2009 por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado, que corresponden a actos vandálicos contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares sucedidos en el 2004.

5. Para que aclare si es cierto que en algún momento ha actuado como Secretario de Juventudes o ha tenido cargo dirigencial o algún tipo de liderazgo en el Movadef.

6. ¿Cuál fue su participación en la protesta magisterial de 2004, en Huamanga Ayacucho, donde según informes periodísticos y atestados policiales habría actuado como instigador y generando zozobra"?

7. Para que aclare cuál fue su vínculo con el señor Hildebrando Pérez Huarancca, uno de los perpetradores de la masacre de Lucanamarca en Ayacucho que acabó con la vida de 70 campesinos.

