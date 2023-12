Congresista apodada 'La Chalaca' sería "agente encubierto" de la Fiscalía que entregó chats con Jaime Villanueva

Una congresista, a la cual apodan 'La Chalaca', fue quien entregó los chats y audios de sus conversaciones con Jaime Villanueva, asesor de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Así lo señaló este domingo el programa 'Punto Final'.

Villanueva Barreto fue detenido en el marco del operativo 'Valquiria V', al estar acusado de ser parte de una presunta organización criminal liderada por la propia titular del Ministerio Público. Hoy se encuentra con 10 días de prisión preliminar.

En el reportaje se indica que la congresista que brindó los chats siempre estuvo a favor de inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos. El coronel Harvey Colchado, que integra el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), corroboró que esta parlamentaria "mediática" estaba muy comprometida con las coordinaciones que tenía con Villanueva.

Según el informe periodístico, la parlamentaria aceptó, tras reunirse con Colchado, dar a conocer esos chats con el asesor de Patricia Benavides y luevo tuvo más encuentros con el equipo especial en la Diviac. Allí es donde le propusieron ser agente para ellos bajo el seudónimo de 'La Chalaca'. Sin embargo, su identidad se mantendrá en reserva por seguridad.

Martha Moyano niega ser la 'chalaca'

La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, rechazó esta noche ser la parlamentaria que haya filtrado los chats con Jaime Villanueva al equipo especial que investiga a la Fiscal de la Nación.

"Eso es mentira y lo que me preocupa a mí es que viendo una situación de crisis en la Fiscalía, que todo el mundo empiece a buscar el nombre... no tengo nada que ver. Yo me he reunido con Villanueva en más de una vez, nos reunimos con coordinadores, asesores, de todas las instituciones", expresó en entrevista para 'Punto Final'.

Moyano dijo que la investigación contra la fiscal de la Nación no debe ser sesgada mediática y políticamente. En ese sentido, puso a José Domingo Pérez como ejemplo de mediatizar un proceso judicial.

"Para mí sigue siendo un impresentable. Invocamos precisamente cuando hay una crisis en la Fiscalía... el partido ya declaró que si la fiscal está siendo investigada sea riguroso y que se aparte de eso cualquier intención política y mediática", manifestó.