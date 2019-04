Jorge del Castillo tras archivarse caso de pagos a su exasesora: “El tema lo entiendo superado”

Jorge del Castillo estuvo en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El congresista Jorge del Castillo (APRA) dio por “superada” la denuncia por el sueldo que recibió su exasesora Dianne Monge Berrocal pese a que ya no trabajaba en el Legislativo, luego que la Comisión de Ética decidiera archivar el caso.

“Yo no he evitado la investigación, pedí permiso a la Comisión para dar una explicación. En la explicación, he sido bastante claro. Es un tema del que hubo una sucesión de errores absolutamente involuntarios de orden administrativo atribuibles a mi despacho, no a otras personas”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Hay gente despistada que cree que es una plata que yo he cobrado. Es más, yo veo que en este tema la gente de mala fe siempre va a pensar de mala fe. Mi deber, primero, es dar la cara, lo dije el primer día, reintegrar rápidamente (el dinero) porque nosotros hemos cometido el error. Estamos dando una explicación razonable. No es una cosa dolosa”, señaló.

La Comisión de Ética decidió archivar la denuncia contra el congresista Del Castillo presentada por el ciudadano Dante Gastelo. La moción fue rechazada con tres votos de los congresistas de Fuerza Popular, Marco Miyashiro, Freddy Sarmiento y Úrsula Letona.

Al ser consultado por el apoyo fujimorista, el aprista marcó distancia con la bancada naranja y aseguró que, si se hubiera investigado el caso y obtenía una resolución absolutoria, “también dirán (sus críticos) “blindado por los fujimoristas””.

Del Castillo reconoció responsabilidad en el caso “por no supervisar lo que el personal de mi oficina tenía que haber hecho”. “He asumido una responsabilidad públicamente desde el primer día, no es que yo me esté escondiendo de las cosas”, remarcó.

El aprista aseguró que ya se ha devuelto el dinero pagado indebidamente a su exasesora, pero evitó revelar quién sería el responsable de lo ocurrido. “Permita escusarme de no dar nombres, es un tema que se va a tomar decisiones internamente. El tema lo entiendo superado”, apuntó.

Sobre el voto aprista

Por otro lado, Del Castillo dijo que él hubiera votado a favor de que el Congreso investigue la violación del lacrado de las oficinas del Ministerio Público, en referencia al sentido de la votación de su colega Javier Velásquez.

“Nunca he dado un voto a favor de (Pedro) Chávarry, y siempre he tenido una posición crítica. Una persona del partido como Javier Velásquez ha tenido un voto y habrá decidido. Yo hubiera votado porque se siga el proceso. Era un hecho muy fuerte como para dejarlo así”, sentenció.