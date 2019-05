Jorge del Castillo declara a la prensa tras sesión de Comisión de Defensa. | Fuente: RPP

El congresista Jorge del Castillo se pronunció sobre lo dicho por el ministro del Interior, Carlos Morán, quien señaló que algunos parlamentarios de la Comisión de Defensa del Congreso le faltaron el respeto a los policías que brindaron sus declaraciones sobre la diligencia en la casa del expresidente Alan García, el pasado 17 de abril.

"Yo no he maltratado a nadie, a mí me intento maltratar un mayor y lo tuve que parar en seco y tuve que suspender la sesión en ese momento... El que alzó la voz fue el mayor Ordinola y no mi persona", sostuvo el legislador aprista refiriéndose al mayor de la PNP Fredy Ordinola Castillo, a quien pidió que saliera de la sesión, pues consideró que este lo había ofendido.

El mayor PNP fue interrogado por el presidente del grupo parlamentario, el congresista Jorge del Castillo, sobre el uso de chalecos antibalas en la diligencia. Ambos protagonizaron una fuerte discusión que terminó en la expulsión de la sala del efectivo policial.

Asimismo, Del Castillo responsabilizó al congresista de Nuevo Perú Richard Arce, a quien señaló de haber "estado interfiriendo en la sesión, alzando la voz, gritando a viva voz, y se pone de sobón de la Policía, eso la responsabilidad de él... He tratado de manejar la sesión de la mejor manera y cuando vi que no era viable la suspendí".



Este fue el diálogo entre el congresista y el mayor Fredy Ordinola:

- "Quería sacarme la casaca, porque ya no aguanto, y vean mi chaleco. Están cuestionándonos esto de los chalecos y me parece muy incómodo ya. ¿Se nota mi chaleco o me saco el polo, también?", dice el mayor PNP Ordinola

- "En ese caso se le nota, a los otros (policías) no se les notaba. Y no necesita, señor, faltarle el respeto a nadie", responde Del Castillo.

- “¡Yo no le estoy faltando el respeto a nadie aquí!”, responde en voz alta el mayor.

- "Señor Morán, por favor", dice el congresista y pide la intervención del ministro del Interior.