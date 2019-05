Este lunes, la comisión de Defensa del Congreso citó al ministro del Interior Carlos Morán y los miembros de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) que estuvieron presentes en la intervención fiscal que se realizó a la casa de Alan García, el último 17 de abril.



Entre los citados estaba el mayor PNP Fredy Ordinola Castillo, jefe operativo en la diligencia fiscal, quien fue interrogado por el presidente del grupo parlamentario, el congresista Jorge del Castillo. Ambos protagonizaron una fuerte discusión que terminó en la expulsión de la sal del efectivo policial.

- "Quería sacarme la casaca, porque ya no aguanto, y vean mi chaleco. Están cuestionándonos esto de los chalecos y me parece muy incómodo ya. ¿Se nota mi chaleco o me saco el polo, también?", dice el mayor PNP Ordinola

- "En ese caso se le nota, a los otros (policías) no se les notaba. Y no necesita, señor, faltarle el respeto a nadie", responde Del Castillo.

- “¡Yo no le estoy faltando el respeto a nadie aquí!”, responde en voz alta el mayor.

- "Señor Morán, por favor", dice el congresista y pide la intervención del ministro del Interior.