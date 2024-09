Congreso salva a Jorge Flores Ancachi y solo lo suspende 30 días por presunto recorte de salario a sus trabajadores

José Jerí fue quien pidió una cuestión previa para reducir la sanción contra el legislador, algo que logró. La Comisión de Ética había presentado un informe que recomendaba sancionarlo con 120 días.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles suspender por un mes de sus funciones y 45 días sin goce de haber al parlamentario Jorge Flores Ancachi, investigado por presuntamente recortar los salarios a los trabajadores de su despacho. Esto se dio con 80 votos a favor, 17 en contra y una abstención.

La Comisión de Ética había aprobado y presentado ante el hemiciclo una suspensión de 120 días de legislatura y el descuento de sus haberes por similar periodo contra el legislador estableciendo que hay argumentos para imponer la más alta sanción al referido legislador.

Durante el debate se presentó una cuestión previa, presentado por el legislador José Jerí, solicitando modificar la sanción propuesta por Ética a solamente 30 días con un descuento de 45 días de sus haberes a Jorge Flores. Con 68 votos a favor, 35 en contra, 5 abstenciones, los legisladores aprobaron la iniciativa.

🔴 #LoÚltimo | Con 80 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones se APRUEBA la sanción al Cong. Jorge Flores Ancachi que suspende por 30 días de la función parlamentaria y 45 días de descuento de sus haberes por recortar la remuneración de sus trabajadores. pic.twitter.com/MbZexYsab8 — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) September 18, 2024

El caso

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que Flores Ancachi fue denunciado tras conocerse que trabajadores de su despacho señalaron haber sufrido el descuento de sus sueldos con sumas de hasta siete mil soles. Supuestamente, el legislador les exigía eso como una forma de agradecerle haberles conseguido un empleo en el Poder Legislativo.

"Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, ¿no?, con el 10 % [de su salario]. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos, ¿no?, al 50 %. Lo han cumplido en el caso de ustedes, pero no veo esa voluntad, no veo que lo hagan con ese mismo cariño, que lo hacen los demás. Por ejemplo, yo lo veo a Juancito. Juancito se preocupa, es como si le pesara el dinero y me dice: 'Congresista, ya'", dice.

El audio, difundido en Cuarto Poder, se grabó el 12 de enero de 2023 y en la conversación el legislador vinculado al caso de 'Los Niños' señala que se arrepiente de no haber aceptado los US$ 250 000 que le ofrecieron a cambio de puestos de trabajo en el Congreso.