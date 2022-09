Jorge Montoya anuncia que presentarán moción de interpelación a canciller en próximo pleno

El vocero de Renovación Popular indicó que de momento no tienen contemplado censurar al ministro de Relaciones Exteriores. | Fuente: Andina

Jorge Montoya, vocero de la bancada parlamentaria de Renovación Popular, señaló este jueves que ya tienen las firmas para presentar la moción de interpelación al canciller César Landa por las declaraciones del presidente Pedro Castillo durante su presentación ante la Asamblea de las Naciones Unidas.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP Noticias, el parlamentario indicó que hasta el momento ya han conseguido 19 firmas de las 20 necesarias y que la moción sería presentada en un proximo pleno. Asimismo, precisó que de momento no se ha contemplado una posible censura.

“Ya estamos completándolas (las firmas) y vamos a presentarlas en el primer pleno que haya. Las firmas son multipartidarias, son diferentes bancadas. Ya estamos en las 18 o 19 firmas. Se necesitan 20 firmas”, manifestó.

Respecto del sustento para interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, el congresista indicó que, como canciller, Landa es responsable de lo que el presidente Pedro Castillo haga en materia internacional. En esa línea, cuestionó el discurso del mandatario en la Asamblea de las Naciones Unidas el pasado 20 de setiembre.

“Si bien el presidente es el que dirige la política exterior, definitivamente recibe el soporte de la Cancillería. Lo que ha permitido que en los últimos 50 años la política exterior se ha mantenido en una línea muy alta de seguridad, de confianza con el resto de los países. Lo que está haciendo este es cambiar esta política por una inestabilidad”, dijo.

Presentación de funcionarios por caso 'Lay Vásquez'

Montoya también se refirió a la presentación ante la Comisión de Defensa de personal de Palacio de Gobierno y un coronel encargado de las operaciones aéreas y dijo que no supieron explicar lo sucedido con el registro del nombre ‘Lay Vásquez’ en un viaje del avión presidencial en junio de este año.

Señaló que estos funcionarios no fueron serios en sus respuestas al grupo de trabajo y que generaron mayor confusión entre los legisladores.

“Hoy estuvieron en la mañana en la Comisión de Defensa, el secretario general de Palacio de Gobierno, el jefe de la Casa Militar y un coronel encargado de las operaciones aéreas (…) No se vio seriedad en sus respuestas, no han ido preparados para ir a una comisión del Congreso no sé si lo han hecho a propósito o realmente no sabían lo que estaban diciendo”, indicó.